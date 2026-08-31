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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीविदेश में गुम हो जाए पासपोर्ट तो तुरंत करें ये काम, आराम से होगी वतन वापसी

विदेश में गुम हो जाए पासपोर्ट तो तुरंत करें ये काम, आराम से होगी वतन वापसी

अगर आप विदेशों में सफर करते हैं और किसी दिन आपका पासपोर्ट गुम हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि पासपोर्ट गुम होने की स्थिति में आपकी वतन वापसी कैसे होगी? पढ़ें ये रिपोर्ट.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 31 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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Passport Tips: विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट गुम हो जाना किसी के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकता है. पासपोर्ट के बिना दूसरे देश में रहना और भारत वापस लौटना मुश्किल लग सकता है. लेकिन ऐसी हालात में घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट खोने या चोरी होने पर एक फिक्स प्रोसेस हैं. सबसे जरूरी बात ये है कि पासपोर्ट गुम होने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाए.

अगर विदेश में आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस की रिपोर्ट आगे की प्रोसेस में जरूरी हो सकती है. इसके बाद नजदीकी भारतीय दूतावास या कांसुलेट से संपर्क करें.  वहां अधिकारी आपकी पहचान और भारतीय नागरिकता की जानकारी की जांच करके आगे की प्रोसेस में मदद करेंगे.

जल्द भारत लौटना हो तो EC का ऑप्शन 

अगर किसी जरूरी हालात, जैसे परिवार में गंभीर बीमारी या किसी सदस्य की मौत के वजह से तुरंत भारत लौटना जरूरी है, तो भारतीय मिशन इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी EC जारी कर सकता है. यह एक यात्रा डॉक्यूमेंट्स है, जिसका इस्तेमाल भारत लौटने के लिए किया जाता है.  EC जारी करने से पहले आपकी पहचान और भारतीय नागरिकता की पुष्टि की जाती है. यह आम पासपोर्ट की तरह दूसरे देशों की यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अगर तुरंत भारत लौटने की जरूरत नहीं है, तो पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है. खोए हुए पासपोर्ट का डुप्लीकेट जारी नहीं होता, बल्कि नया पासपोर्ट मिलता है, जिसमें नया पासपोर्ट नंबर और नई वैलेडिटी होती है.

आवेदन के दौरान पुराने पासपोर्ट की फोटो कॉपी, आधार कार्ड या पुराने यात्रा रिकॉर्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मददगार हो सकते हैं. लेकिन पासपोर्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं होने पर भी दूतावास आपकी जानकारी की जांच करके आगे की प्रोसेस कर सकता है.

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पासपोर्ट खराब होने पर भी करें री इश्यू के लिए आवेदन

अगर पासपोर्ट गुम नहीं हुआ बल्कि खराब हो गया है, तो भी उसे दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है. पासपोर्ट पढ़ने की हालात में है या पूरी तरह खराब हो चुका है, इसके आधार पर उसकी हालत फिक्स की जाती है. ऐसे मामलों में री इश्यू के लिए आवेदन किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति EC के जरिए भारत लौटता है, तो इसके बाद नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए पते का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट खोने या खराब होने की जानकारी वाले एफिडिफिट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं. पुराने पासपोर्ट के कुछ पेज बचे हों तो उनकी कॉपी भी जमा करनी चाहिए.

विदेश जाने से पहले पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी और जरूरी जानकारी सुरक्षित रखना भी समझदारी है. पासपोर्ट गुम होने पर तुरंत शिकायत करने और भारतीय मिशन से संपर्क करने से आगे की प्रोसेस आसान हो सकती है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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