सिर्फ 2 अक्षरों में सिमटा नाम, रेलवे ने बताए देश के 2 सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन

भारतीय रेलवे अपने लाखों यात्रियों को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसमें हर यात्री अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सफर कर सकता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं देश में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जिनके नाम केवल दो अक्षरों में सिमटे हुए हैं. इन नामों को जानने के बाद आप भी उस नाम के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि इतने छोटे और दिलचस्प नाम रखने के पीछे की वजह क्या है?

दरअसल, भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दो छोटे नाम वाले स्टेशनों की जानकारी शेयर की है, जिसके बाद से ही यूजर्स के बीच इन नामों को लेकर चर्चा चल रही है. ऐसे में अब जानते हैं कि इन दो स्टेशन के नाम आखिर क्या हैं?

Big network. Tiny names!

Ib and Od — just two letters each.#DidYouKnow #RailwayFacts pic.twitter.com/lT2A7rvD8G — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 30, 2026

स्टेशन के नाम क्या हैं?

अगर इन दो स्टेशन के नाम की बात करें तो एक स्टेशन का नाम Od (ओड) और दूसरे स्टेशन का नाम Ib (इब) है. इन दो स्टेशनों के नाम के बारे में हो सकता है कि काफी कम लोगों को ही पता हो या फिर ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही न हो. भारतीय रेलवे के कई स्टेशनों के नाम काफी लंबे हैं, लेकिन इन दोनों स्टेशन के नाम केवल दो अक्षरों में हैं.

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Od स्टेशन कहां पर है?

Od स्टेशन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि यह स्टेशन कहां पर स्थित है?

ये स्टेशन गुजरात के आणंद जिले के रतनपुरा इलाके में ओड रोड के पास स्थित है.

इस स्टेशन का नाम इसे अलग पहचान दिलाता है.

यह स्टेशन एक छोटा ग्रामीण स्टेशन है, जिसकी वजह से यहां कुछ जरूरी सुविधाएं ही उपलब्ध हैं, जैसे...

टिकट काउंटर और छोटा वेटिंग एरिया. Od स्टेशन की तरह की Ib स्टेशन भी अपने नाम की वजह से खास है.

कहां स्थित हैं Ib स्टेशन?

अब बात करते हैं Ib स्टेशन के बारे में तो यह स्टेशन ओडिशा में स्थित है.

ऐसे में काफी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इस स्टेशन का नाम Ib क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि इस स्टेशन का नाम इसके पास बहने वाली नदी इब के नाम पर रखा गया है.

यहां पर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है और यह एक छोटा ग्राउंट स्टेशन है. यानी दोनों ही स्टेशन अपने नाम की वजह से अलग पहचान रखते हैं.

कैसे रखे जाते हैं रेलवे स्टेशन के नाम?

भारत में लगभग 7,349 से 7469 के बीच रेलवे स्टेशन हैं. कई लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर रेलवे स्टेशन के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो जान लें, रेलवे स्टेशन के नाम ऐसे ही कुछ भी नहीं रखे जाते हैं, बल्कि ये नाम अक्सर उस जगह, वहां के इतिहास से जुडे़ होते हैं. कई बार तो स्टेशन के नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से भी दिया जाता है.

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