Real Estate: बिल्डर कॉमन एरिया को फ्लैट का हिस्सा बताकर खरीदारों को कैसे फंसाते हैं?

हर व्यक्ति नौकरी के साथ ही अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाकर चलता है, ताकि सेविंग उसकी जरूरतों को पूरा कर सके. अपनी मेहनत से कमाएं पैसों को कही इन्वेस्ट करना बड़ी बात होती है. कई लोग घर खरीदते हैं तो कई सोने-चांदी में सेविंग के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं. घर खरीदना एक आम आदमी के लिए जीवन का बड़ा फैसला होता है. ऐसे में कई लोग फ्लैट खरीदते समय उसकी कीमत पर ज्यादा फोकस रखते हैं और उन्हें बताए गए साइज के मुकाबले कम जगह मिल जाती है.

दरअसल, फ्लैट खरीदते समय केवल उसकी कीमत ही न देखें, बल्कि ये भी देखें कि उस कीमत के बदले में बिल्डर आपको कितनी जगह दे रहा है. कई बार बिल्डर फ्लैट खरीदारों से कॉमन एरिया को फ्लैट का हिस्सा बताकर उनसे ज्यादा कीमत वसूलते हैं.

फ्लैट खरीदते समय इन बातों का खास ध्यान रखें

1.टैरेस और बालकनी के नियम जानें

फ्लैट खरीदने से पहले ध्यान रखें कि टैरेस के इस्तेमाल और उससे जुड़ी शर्तों की जानकारी पहले ही चेक कर लें और साथ ही कई बिल्डर फ्लैट के साइज में ही बालकनी का एरिया भी जोड़ देते हैं तो पहले ही ये चेक करें कि बालकनी का एरिया कही फ्लैट के साइज में जोड़ा तो नहीं गया है.

2.जगह को लेकर जानकारी जरूर लें

अक्सर लोग फ्लैट खरीदते समय केवल बड़ा साइज देखकर ही फैसला कर लेते हैं. लेकिन आपको ये चेक करना चाहिए कि असल में आपको इस्तेमाल करने के लिए कितनी जगह दी जा रही है. बिल्डर से पिलर, दीवार और शाफ्ट जैसी जगहों को लेकर भी जानकारी जरूर लें.

3.पार्किंग से जुड़ी बातों का रखें ध्यान

कई बार बिल्डर फ्लैट खरीदने वालों को ओपन और स्टिल्ट पार्किंग के लिए अलग से पैसे मांग लेते हैं, इसलिए पहले ही ये जरूर देखें कि पार्किंग किस तरह की है और नियमों के आधार पर क्या उसके लिए अलग से चार्ज लेना सही है.

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4.Super Built-up Area का खेल

अगर फ्लैट खरीदने वाले हैं तो जान लें कि बिल्डर, लिफ्ट, सीढ़ी, क्लब हाउस और कॉरिडोर जैसे कॉमन एरिया को भी फ्लैट के साइज में जोड़ सकते हैं. ऐसा करने पर खरीदारों को फ्लैट का साइज बड़ा दिखता है, लेकिन असल में उनके रहने के लिए जगह कम होती है.

बिल्डर से इन सब चीजों की जानकारी लें

कई लोग फ्लैट खरीदे समय विज्ञापनों पर लिखी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं.

फ्लैट खरीदने से पहले ही आपको कुछ चीजों को जरूर पता करना चाहिए.

सबसे पहले फ्लैट के अंदर असल में आपको कितनी जगह मिल रही है.

वहीं कहीं फ्लैट के साइज में लिफ्ट और सीढ़ी की जगह तो नहीं जोड़ी गई.

साथ ही बिल्डर कितना एक्स्ट्रा एरिया जोड़ रहा है.

आपसे पार्किंग के नाम पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं.

डील फाइनल करने से पहले सारे कागजात अच्छे से पढ़े.

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