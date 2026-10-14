Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपासपोर्ट रैंकिंग 2026: UAE टॉप पर, जानिए भारत और पड़ोसी देश किस नंबर पर

पासपोर्ट रैंकिंग 2026: UAE टॉप पर, जानिए भारत और पड़ोसी देश किस नंबर पर

साल 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग आ गई है, जिसमें UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर उभरा है. तो वहीं भारत ने 70वां स्थान हासिल किया है. यहां देखें टॉप किन देशों का है लिस्ट में नाम.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Oct 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

वर्ल्ड टूर का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सबका ये सपना पूरा नहीं हो पाता है. क्योंकि कई बार वीजा से जुड़ी कुछ परेशानी आ जाती है, तो कई बार कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है. ऐसे में वर्ल्ड टूर तो क्या कोई भी विदेश यात्रा काफी परेशानी का सबब बन जाती है. ऐसे में हाल ही में सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की एक लिस्ट सामने आई है. जो आपके विदेश जाने के सपने को थोड़ा आसान बना सकती है.

क्योंकि ताकतवर पासपोर्ट होने से कोई भी यात्रा आसान हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए कई देशों में बिना के ही जाया जा सकता है या फिर पहुंचने के बाद वीजा लिया जा सकता है.

लिस्ट में किसने किया टॉप?
साल 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पहला स्थान हासिल किया है. तो आइये यहां देखते हैं इस लिस्ट में और किस- किस देश का कौन सा स्थान है.

1. संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
2. सिंगापुर और मलेशिया
3. स्पेन
4. 17 देश: बेल्जियम, लक्जमबर्ग, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, नॉर्वे, आयरलैंड और जापान.
5. 8 देश: माल्टा, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, एस्टोनिया, लातविया और दक्षिण कोरिया.
6. 4 देश: रोमानिया, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और लिथुआनिया.
7. साइप्रस और ब्रिटेन
8. कनाडा, लिकटेंस्टाइन और न्यूजीलैंड
9. आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया
10. अमेरिका

कहां है भारत और पाकिस्तान?
इस रैंकिंग में भारत का नाम 70वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 42वें नंबर पर है. हालांकि, पाकिस्तान के पासपोर्ट धारक केवल 13 जगहों पर बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं. इस रैंकिंग के हिसाब से यहां भारत पाकिस्तान से पिछड़ गया है.

कैसे तय होती है ये रैंकिंग?
बता दें कि पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों या जगहों पर बिना पहले से वीजा लिए या पहुंचने पर वीजा लेकर यात्रा कर सकते हैं. जितने ज्यादा देशों में यात्रा की सुविधा होती है, उस देश का पासपोर्ट उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है.

ये भी पढ़ें: 18 अक्टूबर को सुबह साढ़े 3 बजे से क्यों चलेंगी मेट्रो ट्रेनें? DMRC का बड़ा फैसला

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 14 Oct 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Passport Passport Ranking 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
18 अक्टूबर को सुबह साढ़े 3 बजे से क्यों चलेंगी मेट्रो ट्रेनें? DMRC का बड़ा फैसला
18 अक्टूबर को सुबह साढ़े 3 बजे से क्यों चलेंगी मेट्रो ट्रेनें? DMRC का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
LPG सब्सिडी और बॉयोमीट्रिक के नियम बदलेंगे? हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
LPG सब्सिडी और बॉयोमीट्रिक के नियम बदलेंगे? हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
यूटिलिटी
टाइटल डीड पर पति का नाम, फिर भी घर से हुआ बेदखल, पत्नी जीती कोर्ट केस
टाइटल डीड पर पति का नाम, फिर भी घर से हुआ बेदखल, पत्नी जीती कोर्ट केस
यूटिलिटी
15 साल में 22.5 लाख का निवेश, PPF या SIP, किसमें बनेगा सबसे बड़ा फंड?
15 साल में 22.5 लाख का निवेश, PPF या SIP, किसमें बनेगा सबसे बड़ा फंड?
Advertisement

वीडियोज

थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Bollywood News: आयुष्मान-सारा की ‘उड़ता तीर’ का दूसरा ट्रेलर रिलीज, धुरंधर से होने लगी तुलना! (14.10.26)
सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC के पूर्व जज ने SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- 'सुप्रीम कोर्ट को...'
SC के पूर्व जज ने SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- 'सुप्रीम कोर्ट को...'
बिहार
प्रशांत किशोर का सनसनीखेज दावा, 'चुनाव आयोग सत्ता में बैठे…'
प्रशांत किशोर का सनसनीखेज दावा, 'चुनाव आयोग सत्ता में बैठे…'
क्रिकेट
IND vs WI 4th T20: सबसे तेज टीम शतक, वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में रचा दिया इतिहास
सबसे तेज टीम शतक, वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में रचा दिया इतिहास
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
इंडिया
जिन 3 पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, उन्हीं के खिलाफ दर्ज FIR
जिन 3 पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, उन्हीं के खिलाफ दर्ज FIR
इंडिया
क्या कन्हैया कुमार की राह पर चलेंगी नेहा बोरा? कांग्रेस पर खुद दिया जवाब
क्या कन्हैया कुमार की राह पर चलेंगी नेहा बोरा? कांग्रेस पर खुद दिया जवाब
Home Tips
Bathroom Wall Mold: बाथरूम की दीवारों पर जम गई है फफूंदी? इसे ऐसे करें ठीक
बाथरूम की दीवारों पर जम गई है फफूंदी? इसे ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget