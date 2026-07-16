Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा पटना-हाजीपुर के 10 कार्यालयों में।

Bihar Property Registration: हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी मेहनत की कमाई को किसी अच्छी जगह पर निवेश करें. कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ सोना-चांदी. ऐसे में जितनी खुशी किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने में होती है, उससे ज्यादा डर उसका रजिस्ट्रेशन कराने में लगता है. क्योंकि इस प्रक्रिया में समय के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान कर दी है.

बुजुर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हुआ आसान

बता दें कि अब बुजुर्गों को फ्लैट, प्लॉट या फिर किसी भी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. रजिस्ट्रेशन का काम अब घर बैठे ही करा सकेंगे. इस पहल को सरकार ने सबका सम्मान, जीवन आसान नाम दिया.

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कहां-कहां उपलब्ध है ये सुविधा?

फिलहाल ये सुविधा पटना और हाजीपुर क्षेत्र के अंदर आने वाले 10 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में शुरू की गई है. इसमें शामिल है...

पटना

फुलवारीशरीफ

दानापुर

फतुहा

बाढ़

मसौढ़ी

पालीगंज

हाजीपुर (वैशाली)

महुआ (वैशाली)

लालगंज(वैशाली)

इन लोगों को होगा इस सुविधा का लाभ

यह खास सुविधा 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू हुई है.

अब बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकेंगे.

इसकी शुरुआत हाजीपुर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हुई है, लेकिन अब इसे पूरे बिहार में लागू किया जाने वाला है.

कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन?

अगर आप घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

सबसे पहले आप बिहार के ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक करें.

इसके बाद अधिकारियों की टीम उम्र की जांच करेगी.

सब कुछ सही मिलने पर तय की गई डेट पर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की टीम सभी जरूरी उपकरणों के साथ आपके घर आएगी.

वहीं घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रॉपर्टी डीड की PDF आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी.

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