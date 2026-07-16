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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEducation Loan: पढ़ाई के लिए पैसों की टेंशन खत्म, बिना किसी गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें प्रोसेस

Education Loan: पढ़ाई के लिए पैसों की टेंशन खत्म, बिना किसी गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें प्रोसेस

Student Loan: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत पात्र छात्रों को बिना गारंटी और संपत्ति गिरवी रखे एजुकेशन लोन मिलता है. निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ब्याज में छूट का लाभ भी दिया जाता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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PM Vidyalaxmi Scheme: आजकल हर बच्चे का यह सपना होता है कि वह हायर एजुकेशन हासिल करे और ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुकाम बनाए. लेकिन कई बार कुछ छात्रों को पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई और सपनों को बीच में ही छोड़ना पड़ता है. ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) चला रही है. इस योजना के जरिए पात्र छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे एजुकेशन लोन लेने की सुविधा दी जाती है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तय शर्तों के तहत छात्रों को ब्याज में छूट का फायदा भी मिलता है. 

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के फायदे क्या हैं?

  • यह केंद्र सरकार की एजुकेशन लोन योजना है.
  • पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आपको बिना गारंटर और बिना सिक्योरिटी के एजुकेशन लोन मिल सकता है.
  • 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75% तक की गारंटी सरकार देती है.
  • इस योजना का खास मकसद आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई रुकने की परेशानी को खत्म करना है.

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किन छात्रों को मिलेगा फायदा?

  • NIRF की टॉप 100 रैंकिंग वाले संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्र.
  • 101-200 रैंक वाले राज्य सरकारी संस्थानों के छात्र.
  • केंद्र सरकार के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र.

ब्याज में कितनी मिलेगी राहत?

  • सालाना 4.5 लाख रुपये तक की आय वाले छात्रों को तय नियमों के मुताबिक ब्याज में छूट मिल सकती है.
  • 4.5 लाख से 8 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर पढ़ाई के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक विद्यालक्ष्मी पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर जाएं.
  • नया रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है.

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट की जानकारी
  • पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र
  • एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Education Loan Utility News Student Loan Pm Vidyalaxmi Scheme
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