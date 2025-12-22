23 से 26 दिसंबर तक कैंसिल रहेंगी 21 ट्रेनें, सफर से पहले इस रूट की पूरी लिस्ट जरूर देखें

Train Cancelled News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में अप लाइन की अतिरिक्त लूप लाइन पर नॉन-इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन का काम 23 से 26 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा. इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द रहेगा. जिससे काम सुरक्षित और सही तरीके से पूरा हो सके.

रेलवे ने बताया कि रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें प्रभावित होंगी. ऐसे में जो यात्री इस रूट पर सफर करने वाले हैं, उन्हें अपने यात्रा प्लान में बदलाव करना जरूरी है और दूसरी व्यवस्था देखनी चाहिए. यात्रा से पहले पूरी लिस्ट जरूर चेक करें. जिससे अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े.

इतने दिन तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-बालाघाट मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-गोंदिया मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68710 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू 29 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68729 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68730 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू 26 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-रायपुर पैसेंजर 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया-रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

