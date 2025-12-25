क्रिसमस पर कहीं जाने वाले हैं तो चेंज करना पड़ सकता है प्लान, रेलवे ने कैंसिल कीं इस रूट की 21 ट्रेनें
Train Cancelled News: क्रिसमस की छुट्टियों में यात्रा करने वालों को झटका लग सकता है. रेलवे ने इस रूट की 21 ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए कैंसिल किया है, जिससे यात्रियों को प्लान बदलना पड़ सकता है.
Train Cancelled News: छत्तीसगढ़ में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर खास काफी जरूरी है. क्रिसमस की छुट्टियों में अगर आप ट्रेन से कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं. तो अपना प्लान दोबारा चेक करना बेहतर होगा. बिलासपुर रेलवे जोन ने इस रूट की 21 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कैंसिल करने का फैसला किया है. इसके चलते रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के साथ साथ छुट्टियों में यात्रा करने वालों को भी परेशानी हो सकती है.
इसके अलावा रेलवे ने दो ट्रेनों को तय स्टेशन से पहले ही समाप्त करने का फैसला लिया है. अचानक लिए गए इस फैसले से यात्रियों को दूसरे साधनों पर डिपेंड होना पड़ सकता है. रेलवे की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त पर किसी तरह की परेशानी न हो.
इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें
रेलवे ने यह फैसला नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में होने वाले जरूरी तकनीकी और ट्रैक से जुड़े कार्यों को देखते हुए लिया है. इसी वजह से 21 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. इनमें 11 ट्रेनें रायपुर मंडल की हैं, जबकि 10 ट्रेनें नागपुर मंडल से संचालित होती हैं. इन ट्रेनों के रद्द होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी. वहीं क्रिसमस की छुट्टियों में मेमू ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को भी अपने प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है. रेलवे ने यात्रियों को पहले से ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.
कैंसिल ट्रेनों की जानकारी
- 26 दिसंबर को गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को दुर्ग-गोंदिया मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-गोंदिया मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को गोंदिया-दुर्ग मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को रायपुर-इतवारी मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू कैंसिल रहेगी.
- 27 दिसंबर को डोंगरगढ़-रायपुर मेमू कैंसिल रहेगी.
- 28 दिसंबर को बालाघाट-इतवारी मेमू कैंसिल रहेगी.
- 28 दिसंबर को गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू कैंसिल रहेगी.
- 28 दिसंबर को डोंगरगढ़-रायपुर मेमू कैंसिल रहेगी.
- 29 दिसंबर को डोंगरगढ़-रायपुर मेमू कैंसिल रहेगी.
इस दिन यह ट्रेन कैंसिल
जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को 1 मेमू पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेगी. वहीं 27 दिसंबर को सबसे ज्यादा 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. 28 दिसंबर को 9 मेमू पैसेंजर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा. इसके अलावा 29 दिसंबर को 1 मेमू पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहने वाली है.
