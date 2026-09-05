जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें

जमीन या फ्लैट खरीदना हर किसी की जिंदगी का एक अहम फैसला होता है. अगर आप भी घर या जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ कीमत और लोकेशन देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उससे जुड़े जरूरी कागजात की जांच करना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि उसकी लोकेशन और कीमत. किसी जरूरी डॉक्युमेंट्स को नजरअंदाज करने पर आगे चलकर मालिकाना हक, टैक्स, पैसों के नुकसान या प्रॉपर्टी पर दावे जैसी कई परेशानी खड़ी हो सकती है.

एक्सपर्टों के मुताबिक, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके मालिकाना हक, निर्माण की मंजूरी, टैक्स और किसी तरह के कर्ज या कानूनी बोझ जैसी जरूरी जानकारी की जांच जरूर करें. खासकर अगर आप पुराना फ्लैट या जमीन खरीद रहे हैं, तो डॉक्युमेंट्स की जांच किए बिना एडवांस या पूरी रकम देने से बचें.

जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले चेक करें ये 13 डॉक्युमेंट्स

विक्रेता के नाम ओरिजिनल सेल या ओनरशिप डीड जरूर चेक करे.

पुराने टाइटल डीड यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पहले किन-किन लोगों के पास रहा है, इसकी पूरी जांच करें.

खासकर ग्रामीण जमीन खरीदते समय संबंधित राजस्व रिकॉर्ड जरूर चेक करे.

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प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सर्टिफिकेट देखें.

ओरिजिनल टाइटल सर्टिफिकेट की जांच करे.

प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने सभी भुगतान और लेनदेन की रसीदें जरूर देखें.

बिल्डिंग अप्रूवल और नक्शा की जांच करे.

कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देखें.

संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपडेट है या नहीं, इसकी जांच करें.

बिजली और पानी के बिल का कोई पुराना बकाया बाकी है या नहीं, यह भी पता करें.

एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट का प्रॉपर्टी पर कोई लोन, गिरवी या अन्य कानूनी बोझ तो नहीं है, इसे चेक करें.

प्रॉपर्टी पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था का दावा है या नहीं, इसकी CERSAI Search से जांच करें.

अगर प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर है, तो MCA रिकॉर्ड भी चेक करें.

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