Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें

जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें

प्रॉपर्टी खरीदते समय कीमत और लोकेशन के साथ जरूरी दस्तावेजों की जांच भी करें. कागजात में कमी रहने पर मालिकाना विवाद, टैक्स संबंधी परेशानी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

जमीन या फ्लैट खरीदना हर किसी की जिंदगी का एक अहम फैसला होता है. अगर आप भी घर या जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ कीमत और लोकेशन देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उससे जुड़े जरूरी कागजात की जांच करना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि उसकी लोकेशन और कीमत. किसी जरूरी डॉक्युमेंट्स को नजरअंदाज करने पर आगे चलकर मालिकाना हक, टैक्स, पैसों के नुकसान या प्रॉपर्टी पर दावे जैसी कई परेशानी खड़ी हो सकती है.

एक्सपर्टों के मुताबिक, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके मालिकाना हक, निर्माण की मंजूरी, टैक्स और किसी तरह के कर्ज या कानूनी बोझ जैसी जरूरी जानकारी की जांच जरूर करें. खासकर अगर आप पुराना फ्लैट या जमीन खरीद रहे हैं, तो डॉक्युमेंट्स की जांच किए बिना एडवांस या पूरी रकम देने से बचें. 

जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले चेक करें ये 13 डॉक्युमेंट्स

  • विक्रेता के नाम ओरिजिनल सेल या ओनरशिप डीड जरूर चेक करे. 
  • पुराने टाइटल डीड यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पहले किन-किन लोगों के पास रहा है, इसकी पूरी जांच करें.
  • खासकर ग्रामीण जमीन खरीदते समय संबंधित राजस्व रिकॉर्ड जरूर चेक करे.

सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल

  • प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सर्टिफिकेट देखें. 
  • ओरिजिनल टाइटल सर्टिफिकेट की जांच करे.
  • प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने सभी भुगतान और लेनदेन की रसीदें जरूर देखें.
  • बिल्डिंग अप्रूवल और नक्शा की जांच करे. 
  • कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देखें.
  • संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपडेट है या नहीं, इसकी जांच करें.
  • बिजली और पानी के बिल का कोई पुराना बकाया बाकी है या नहीं, यह भी पता करें.
  • एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट का प्रॉपर्टी पर कोई लोन, गिरवी या अन्य कानूनी बोझ तो नहीं है, इसे चेक करें.
  • प्रॉपर्टी पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था का दावा है या नहीं, इसकी CERSAI Search से जांच करें. 
  • अगर प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर है, तो MCA रिकॉर्ड भी चेक करें.

वंदे भारत की यह टेक्नीक कर देगी हैरान, ब्रेक लगाते ही बनती है बिजली

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Property Buying Tips Roperty Documents
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल
सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल
यूटिलिटी
वंदे भारत की यह टेक्नीक कर देगी हैरान, ब्रेक लगाते ही बनती है बिजली
वंदे भारत की यह टेक्नीक कर देगी हैरान, ब्रेक लगाते ही बनती है बिजली
यूटिलिटी
चुटकियों में ढूंढें अपने पास की जन औषधि दुकान, 90% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां
चुटकियों में ढूंढें अपने पास की जन औषधि दुकान, 90% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां
यूटिलिटी
5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता
5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राजस्थान
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget