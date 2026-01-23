हर किसी को नहीं मिलता पीएम उज्ज्वला योजना का फायदा, ये महिलाएं नहीं कर सकतीं आवेदन

PM Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद सीधे तौर पर आम नागरिकों की जिंदगी आसान बनाना होता है. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. जिसे खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं वाले चूल्हों से राहत दिलाने की कोशिश की जाती है.

आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाएं लकड़ी, कोयला और उपलों पर खाना बनाने को मजबूर हैं. जिससे सेहत पर गंभीर असर पड़ता है. उज्ज्वला योजना के जरिए अब तक कई करोड़ महिलाएं लाभ ले चुकी हैं. लेकिन आपको बता दें कि हर महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती. क्योंकि इसके लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की हैं.

किन महिलाओं को नहीं मिलता उज्ज्वला योजना का लाभ?

उज्ज्वला योजना का फायदा सभी महिलाओं को नहीं दिया जाता. यह योजना मुख्य रूप से गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के लिए है. अगर किसी घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन मौजूद है,.तो उस परिवार की महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाती. इसके अलावा यह योजना बीपीएल परिवारों और कुछ तय कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, अंत्योदय अन्न योजना, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों और वनवासी परिवारों तक है.

जो महिलाएं इन कैटेगरी में नहीं आतीं. वह आवेदन नहीं कर सकतीं. कई बार पात्र होने के बावजूद भी कुछ महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे गैस एजेंसी द्वारा आवेदन कैंंसिल कर देना, दस्तावेजों में छोटी गलती या बैंक डिटेल्स का मेल न होना. ऐसे मामलों में आवेदन अटक सकता है या नाम खारिज हो सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उज्ज्वला योजना के तहत वही परिवार आवेदन कर सकते हैं. जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है. योजना में आवेदन प्रोसेस काफी सरल है. महिलाओं को अपने नजदीकी गैस एजेंसी में या ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है.

जिनमें परिवार का राशन कार्ड सभी सदस्यों के आधार कार्ड, महिला मुखिया की बैंक पासबुक की कॉपी और चार पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होंगी. दस्तावेजों की जांच के बाद एजेंसी सत्यापन करेगी. सब कुछ सही पाए जाने पर पात्र परिवारों को पूरी तरह मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें चूल्हा, रेगुलेटर और पहली रिफिल भी शामिल होती है.

यह भी पढ़ें: क्या छोटे को बिना बताए बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, क्या है नियम?