आपके खाते में किसान निधि के 2000 रुपये आएंगे या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस

देश के करोड़ों किसान हर बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं. लेकिन एक सवाल किसानों के मन में सबसे ज्यादा आता है कि इस बार मेरे खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त कब आएगी, आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि आपके खाते में किसान निधि के 2000 रुपये आएंगे या नहीं कैसे स्टेटस चेक करें.

पीएम किसान योजना क्या है और अब तक कितनी किस्त मिली?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है, यानी हर किस्त 2000 रुपये की होती है. अब तक 21 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं. कुल मिलाकर सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान सीधे उनके खाते में किया है. पिछली किस्त नवंबर महीने में जारी की गई थी.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना है. किसान इस दौरान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें.

22वीं किस्त के लिए कौन-कौन पात्र है?

अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपये आए, तो आपके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. जैसे आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके नाम पर खेती की जमीन दर्ज होनी चाहिए, जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड राज्य सरकार के तहत सत्यापित होना चाहिए, आपका आधार नंबर पीएम किसान खाते से लिंक होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक और सक्रिय होना चाहिए.

अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में कैसे चेक करें?

1. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम योजना की लिस्ट में है या नहीं, तो यह आसान तरीका अपनाएं.



2. सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं और Beneficiary List वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें.

4. Get Report पर क्लिक करें.

5. आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी.

6. अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपको अगली किस्त मिलने की पूरी संभावना है. अगर नाम नहीं है, तो तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय या CSC सेंटर से संपर्क करें.

22वीं किस्त पाने के लिए जरूरी कदम

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त आपके खाते में बिना रुकावट आए तो -KYC पूरा करें, अपने बैंक और आधार लिंक की जानकारी जांचें, नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त प्राप्त कर सकते हैं. पीएम किसान योजना में e-KYC करना अब जरूरी है. जिन किसानों ने e-KYC नहीं कराया है, उनके खाते में किस्त का पैसा नहीं आएगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना e-KYC कोई भी किस्त भुगतान नहीं होगी.इसलिए जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें तुरंत इसे पूरा कर लेना चाहिए.

