गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटोल पर लगी है लंबी लाइन तो नहीं देना होगा टैक्स? NHAI ने बताया नियम

टोल पर लगी है लंबी लाइन तो नहीं देना होगा टैक्स? NHAI ने बताया नियम

एक्सप्रेसवे पर रोजाना सफर करने वालों को भी NHAI के नियमों की जानकारी नहीं होती है. क्या आपको लगता है कि अगर टोल पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा है तो टोल फ्री में पार कर सकते हैं? जानिए सच्चाई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नियम उल्लंघन पर जुर्माना, फास्टैग ब्लैकलिस्ट जैसी कार्रवाई हो सकती।

कई लोगों का अक्सर आना-जाना एक्सप्रेसवे से होता है. अगर आप भी आए दिन एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपको भी टोल प्लाजा पर भुगतान करना पड़ता होगा, लेकिन टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारों की वजह से लोगों का काफी समय बर्बाद होता है. हां, ये जरूर है कि अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए ही NHAI कई जरूरी कदम उठा रहा है, ताकि गाड़ियों को टोल पर रुकना न पड़े और बिना रुके टोल का भुगतान कर दें. 

बता दें कि काफी लोगों को लगता है कि अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा की लाइन लगी होगी तो वाहन चालकों को बिना टोल का भुगतान किए ही जाने की परमिशन होती है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपको इससे जुड़ी जरूरी बात की जानकारी होनी चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
1 लाख की सैलरी में क्या खरीद सकते हैं 1 करोड़ का फ्लैट? लोन और EMI का गणित समझें
1 लाख की सैलरी में क्या खरीद सकते हैं 1 करोड़ का फ्लैट? लोन और EMI का गणित समझें
यूटिलिटी
Cheapest Flight Ticket: छठ पर बिहार जाना है? इन तारीखों में मिल सकती है सस्ती फ्लाइट, जानें किराया
छठ पर बिहार जाना है? इन तारीखों में मिल सकती है सस्ती फ्लाइट, जानें किराया
यूटिलिटी
नोएडा में बनेगा 12 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे टर्मिनल, आनंद विहार-दिल्ली जाने का झंझट खत्म
बड़ा ऐलान: नोएडा में बनेगा 12 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे टर्मिनल, आनंद विहार-दिल्ली जाने का झंझट खत्मj
यूटिलिटी
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम

एक्स पोस्ट में बताई सच्चाई

दरअसल, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. साथ ही इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी बताई है. NHAI ने साफ किया है कि अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे वाहनों को टोल फ्री में पार करने की परमिशन दी जाएगी. ये केवल एक गलतफहमी है. 

टोल प्लाजा के नियम समझ लें

अगर आप एक्सप्रेसवे पर आते-जाते हैं तो इस बात की जानकारी रखें कि National Highways Fee Rules 2008 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अगर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा है तो वाहनों को मुफ्त में टोल पार करने दिया जाएगा.

ऐसे में अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है और बिना टोल दिए जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. वहीं जुर्माना और फास्टैग ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है.

टोल प्लाजा पर पढ़े नियम

अगर आपको भी छूट को लेकर गलतफहमी है तो पहले टोल प्लाजा पर लगी जानकारी और नियमों को पढ़े. बिना नियमों को जाने किसी भी तरह की छूट पर भरोसा न करें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza NHAI Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
1 लाख की सैलरी में क्या खरीद सकते हैं 1 करोड़ का फ्लैट? लोन और EMI का गणित समझें
1 लाख की सैलरी में क्या खरीद सकते हैं 1 करोड़ का फ्लैट? लोन और EMI का गणित समझें
यूटिलिटी
Cheapest Flight Ticket: छठ पर बिहार जाना है? इन तारीखों में मिल सकती है सस्ती फ्लाइट, जानें किराया
छठ पर बिहार जाना है? इन तारीखों में मिल सकती है सस्ती फ्लाइट, जानें किराया
यूटिलिटी
नोएडा में बनेगा 12 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे टर्मिनल, आनंद विहार-दिल्ली जाने का झंझट खत्म
बड़ा ऐलान: नोएडा में बनेगा 12 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे टर्मिनल, आनंद विहार-दिल्ली जाने का झंझट खत्मj
यूटिलिटी
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget