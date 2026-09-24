टोल पर लगी है लंबी लाइन तो नहीं देना होगा टैक्स? NHAI ने बताया नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियम उल्लंघन पर जुर्माना, फास्टैग ब्लैकलिस्ट जैसी कार्रवाई हो सकती।

कई लोगों का अक्सर आना-जाना एक्सप्रेसवे से होता है. अगर आप भी आए दिन एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपको भी टोल प्लाजा पर भुगतान करना पड़ता होगा, लेकिन टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारों की वजह से लोगों का काफी समय बर्बाद होता है. हां, ये जरूर है कि अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए ही NHAI कई जरूरी कदम उठा रहा है, ताकि गाड़ियों को टोल पर रुकना न पड़े और बिना रुके टोल का भुगतान कर दें.

बता दें कि काफी लोगों को लगता है कि अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा की लाइन लगी होगी तो वाहन चालकों को बिना टोल का भुगतान किए ही जाने की परमिशन होती है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपको इससे जुड़ी जरूरी बात की जानकारी होनी चाहिए.

एक्स पोस्ट में बताई सच्चाई

दरअसल, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. साथ ही इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी बताई है. NHAI ने साफ किया है कि अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे वाहनों को टोल फ्री में पार करने की परमिशन दी जाएगी. ये केवल एक गलतफहमी है.

🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact



Today’s myth addresses a common misconception that vehicles are entitled to free passage if queues at toll plazas extend beyond the 100-metre mark.



In reality, there is no such provision under the National Highways Fee Rules, 2008.… pic.twitter.com/ZwzFCJwrDX — NHAI (@NHAI_Official) September 21, 2026

टोल प्लाजा के नियम समझ लें

अगर आप एक्सप्रेसवे पर आते-जाते हैं तो इस बात की जानकारी रखें कि National Highways Fee Rules 2008 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अगर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा है तो वाहनों को मुफ्त में टोल पार करने दिया जाएगा.

ऐसे में अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है और बिना टोल दिए जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. वहीं जुर्माना और फास्टैग ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है.

टोल प्लाजा पर पढ़े नियम

अगर आपको भी छूट को लेकर गलतफहमी है तो पहले टोल प्लाजा पर लगी जानकारी और नियमों को पढ़े. बिना नियमों को जाने किसी भी तरह की छूट पर भरोसा न करें.