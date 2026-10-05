ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर जेल में बंद आजम खान से मिल सकते हैं अखिलेश यादव, पत्नी ने क्या बताया?

रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिल सकते हैं अखिलेश यादव, पत्नी ने क्या बताया?

सपा चीफ अखिलेश यादव रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं. आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने इसको लेकर जानकारी दी.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 05 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां जारी हैं. इस बीच रामपुर से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है. खबरें हैं कि सपा चीफ अखिलेश यादव जेल में बंद आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं. इसको मुलाकात को अब राज्यसभा चुनाव के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. इसकी जानकारी उनकी पत्नी ने दी.

दरअसल तंजीम फातिमा से सवाल किया गया कि क्या अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करेंगे. इस पर तंजीम फातिमा ने कहा कि हां उन्होंने कहा कि जब भी समय मिलेगा 2-4 दिन में वह आएंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
टिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल
टिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: चुनाव से पहले भगवान बने प्रचार का जरिया? कथाओं के जरिए भीड़ जुटा रहे नेता
UP: चुनाव से पहले भगवान बने प्रचार का जरिया? कथाओं के जरिए भीड़ जुटा रहे नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि
'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को लेकर सामने आई खबरों पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित की गई कि वह आजम खान का पत्र लेकर अखिलेश यादव से मिली थीं और पत्र में 15 सीटों की मांग की गई थी.

 तंजीम फातिमा ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया

तंजीम फातिमा ने कहा कि कुछ दिन पहले वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने गई थीं. उनके मुताबिक यह मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी और इस दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई उन्होंने कहा कि न तो किसी सीट को लेकर बातचीत हुई और न ही चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा करने के संबंध में चर्चा की गई.

उन्होंने कहा कि आजम खान का पत्र लेकर जाने की बात भी गलत है. तंजीम फातिमा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब आजम खान स्वयं अखिलेश यादव को अपनी औलाद की तरह बताते रहे हैं, तो वह अपनी औलाद पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव बनाने के लिए पत्र क्यों भेजेंगे.

तंजीम फातिमा ने की अपील

तंजीम फातिमा ने समाचार पत्रों से पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच गलत संदेश न जाए.

वहीं, ईडी और इनकम टैक्स की जांच से जुड़ी खबरों पर तंजीम फातिमा ने कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि जांच चाहे ईडी की हो या इनकम टैक्स की, परिवार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है. 

UP से BJP ने गोपी कृष्ण पांडेय को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, जानें कौन हैं?

About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS AZam Khan Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
टिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल
टिहरी में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर की उम्मीद, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: चुनाव से पहले भगवान बने प्रचार का जरिया? कथाओं के जरिए भीड़ जुटा रहे नेता
UP: चुनाव से पहले भगवान बने प्रचार का जरिया? कथाओं के जरिए भीड़ जुटा रहे नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि
'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
UP राज्यसभा चुनाव: कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय, जिनपर BJP ने खेला दांव
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
इंडिया
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
Home Tips
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget