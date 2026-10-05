ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोदी कैबिनेट का होगा विस्तार! इन दो केंद्रीय मंत्रियों का जाना तय? समझें पूरी बात

मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार! इन दो केंद्रीय मंत्रियों का जाना तय? समझें पूरी बात

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का नाम शामिल नहीं है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं दिया गया है. राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट में इन दोनों नेताओं का नाम नहीं होने से एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है. हरदीप पुरी का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा को भी बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है. उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.

हरदीप सिंह पुरी को सबसे पहले जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था. यह सीट मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. इसके बाद 26 नवंबर 2020 में इन्हें दोबारा उत्तर प्रदेश से ही निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया था. हरदीप पुरी इसके बाद पहले राज्य मंत्री बनाए गए और फिर 2024 में उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?
'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?
इंडिया
केरलम: कांग्रेस MP बोलीं- हो रही डिजिटल लिंचिग, गृह राज्यमंत्री से शिकायत
केरलम: कांग्रेस MP बोलीं- हो रही डिजिटल लिंचिग, गृह राज्यमंत्री से शिकायत
इंडिया
SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक, खरगे-राहुल समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद
SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक, खरगे-राहुल समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद
इंडिया
Explained: बैंक जॉब में सुकून नहीं! 10 साल में 500 और 2021 से लगातार क्यों सुसाइड कर रहे बैंकवाले?
बैंक जॉब में सुकून नहीं! 10 साल में 500 और 2021 से लगातार क्यों सुसाइड कर रहे बैंकवाले?

दो केंद्रीय मंत्रियों का जाना तय? 

बीजेपी ने जून में रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था तो वहीं कार्यकाल समाप्त होने के बाद जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था. तब से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हुई थी. दोनों केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हुआ था. नियम के मुताबिक, किसी भी केंद्रीय मंत्री को पद पर बने रहने के लिए संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य होना अनिवार्य है. ऐसे में यदि किसी मंत्री का कार्यकाल खत्म हो जाता है और उसे दोबारा उच्च सदन में नहीं भेजा जाता तो उसका मंत्री पद छोड़ना तय माना जाता है.

इन मंत्रियों से भी वापस ली सकती जिम्मेदारी

मोदी कैबिनेट में दो ऐसे मंत्री जिन्हें राज्य बीजेपी की कमान सौंपी गई है. पहले हैं पकंज चौधरी जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और दूसरे हर्ष मल्होत्रा हैं, जिन्हें हाल ही में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. बीजेपी 'एक व्यक्ति-एक पद' फॉर्मूले पर चलती है ऐसे में ये अटकलें भी लगाई जा रही है इन दोनों नेताओं को भी केंद्रीय मंत्री के पद से मुक्त किया जा सकता है. हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 05 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Hardeep Puri BJP BL Verma Rajya Sabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?
'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?
इंडिया
केरलम: कांग्रेस MP बोलीं- हो रही डिजिटल लिंचिग, गृह राज्यमंत्री से शिकायत
केरलम: कांग्रेस MP बोलीं- हो रही डिजिटल लिंचिग, गृह राज्यमंत्री से शिकायत
इंडिया
SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक, खरगे-राहुल समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद
SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक, खरगे-राहुल समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद
इंडिया
Explained: बैंक जॉब में सुकून नहीं! 10 साल में 500 और 2021 से लगातार क्यों सुसाइड कर रहे बैंकवाले?
बैंक जॉब में सुकून नहीं! 10 साल में 500 और 2021 से लगातार क्यों सुसाइड कर रहे बैंकवाले?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
हेल्थ
Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget