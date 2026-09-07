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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनया LPG कनेक्शन लेने वालों का बढ़ेगा इंतजार, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

नया LPG कनेक्शन लेने वालों का बढ़ेगा इंतजार, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

नए LPG कनेक्शन फिलहाल शुरू होने की उम्मीद नहीं है. सरकार पहले मौजूदा कस्टमर्स की गैस जरूरत पूरी करने पर ध्यान दे रही है. नए कनेक्शन की सुविधा LPG सप्लाई बेहतर होने के बाद ही शुरू हो सकती है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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देश में LPG की सप्लाई को लेकर परेशानी अभी बनी हुई है. ऐसे में नया LPG कनेक्शन लेने वालों का इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है. सरकार फिलहाल नए कनेक्शन शुरू करने के बजाय पहले से कनेक्शन वाले लोगों को गैस की सप्लाई बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि नए LPG कनेक्शन तभी दोबारा शुरू किए जाएंगे, जब सप्लाई की हालात बेहतर होगी. फिलहाल ये साफ नहीं है कि नए कनेक्शन की सुविधा कब से बहाल होगी. मौजूदा सप्लाई संकट को देखते हुए अभी इन्हें शुरू करने की कोई योजना नहीं है.

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मार्च से बंद है नए कनेक्शन की सुविधा

सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच मार्च 2026 की शुरुआत में नए LPG कनेक्शन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ने से LPG सप्लाई को लेकर परेशानी बनी हुई है. मार्च से नए कनेक्शन बंद हैं. इस बीच पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली PNG गैस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है.

ये अपडेट ऐसे समय आया है, जब 1 सितंबर को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 9.50 की इजाफा की गई. सरकार ने LPG की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए उत्पादन से जुड़े कदम भी उठाए हैं.

21 कंपनियों के लिए तय हुआ उत्पादन टारगेट 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को 21 रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए LPG बनाने का अधिकतम लेवल फिक्स किया था. इनकी कुल बनाने की क्षमता 63,810 टन प्रतिदिन है. ये वित्त वर्ष 2025-26 के घरेलू LPG उत्पादन से दोगुने से भी ज्यादा और देश की रोजाना खपत का करीब 70% है.

पश्चिम एशिया के संघर्ष के वजह से बाहर से आए हुए LPG की सप्लाई में रुकावट की डर को देखते हुए सरकार घरेलू लेवल पर सप्लाई का जरूरत के लिए काफी स्टॉक तैयार करना चाहती है. इसका मकसद संकट की हालात में मौजूदा LPG उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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LPG Supply LPG New Connection
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