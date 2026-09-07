पिता की संपत्ति अपने नाम कराने में 58 फीसदी परिवारों को देनी पड़ी रिश्वत- सर्वे

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है. इसी के चलते इन दिनों लगभग हर काम को ऑनलाइन कर दिया है. सरकारी विभागों से जुड़े आधे से ज्यादा काम को भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है. जिससे कि लोगों को अधिकारियों के ज्यादा चक्कर ना काटना पड़ें और कोई उनसे रिश्वत की मांग भी ना कर पाए. हालांकि इस कोशिश से भी पूरी तरह से रिश्वतखोरी रुकी नहीं है. हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के मामले में होती है.

58% लोगों ने दी रिश्वत

दरअसल हाल ही में LocalCircles की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 58 प्रतिशत परिवारों को परिवार के किसी सदस्य के गुजर जाने के बाद सम्पत्ति अपने नाम करवाने के समय रिश्वत देना पड़ी है. ये आंकड़ा देश में सरकारी कामों के डिजिटलाइजेशन के बावजूद भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा सबके सामने पेश करता है.

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परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि रिश्वत देना पड़ती है, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कई जगहों पर रिश्वत देना पड़ती है. जैसे कि इस सर्वे में सामने आया है कि, 29 प्रतिशत लोगों ने बताया है कि उन्हें विभाग में एक या दो जगहों पर रिश्वत देना पड़ी है. तो वहीं 29 प्रतिशत लोगों ने ये भी बताया है कि उन्हें एक- दो नहीं बल्कि कई जगहों पर रिश्वत देना पड़ी है.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है सबसे बड़ा अड्डा

लोगों ने इस सर्वे के दौरान बताया कि उनके लिए रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा अड्डा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहा है. सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और लैंड ट्रांसफर ऑफिस में सबसे ज्यादा रिश्वत देना पड़ी है. जबकि सर्वे में शामिल कुल लोगों में से केवल 32 प्रतिशत परिवार ही ऐसे थे, जो बिना किसी परेशानी या रिश्वत के आसानी से संपत्ति ट्रांसफर करा पाए. वहीं 11 प्रतिशत लोगों ने ये भी बताया कि प्रोसेस उनके स्ट्रेटफॉरवर्ड इसलिए थी कियोंकि उनकी विल बनी हुई थी.

साल 2022 के बाद से बढ़ा सिलसिला

इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि रिश्वतखोरी के मामले इस विभाग में साल 2022 के बाद से बढ़ना शुरू हुए हैं. इसी प्लेटफॉर्म यानी लोकल सर्कल्स की साल 2022 की रिपोर्ट में ये आंकड़ा 52 प्रतिशत था. तो वहीं अब यानी साल 2026 की सर्वे रिपोर्ट में ये आंकड़ा बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है.

कब रुकगा भ्रष्टाचार?

ये सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भले ही कितना भी डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, लेकिन जब कोई सीट पर बैठेगा यानी कि किसी अधिकारी से आमने- सामने मुलाकात होगी, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही. जब तक इस प्रक्रिया के में अधिकारियों के विशेषाधिकार खत्म नहीं कर दिए जाते हैं तब तक कागजी कार्रवाई के दौरान इस तरह की परेशानियों का सामना जनता को करना ही पड़ेगा.

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