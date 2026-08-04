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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत के इस राज्य में नहीं है Income Tax का कोई झंझट, जेब से एक पैसा नहीं होता खर्च

भारत के इस राज्य में नहीं है Income Tax का कोई झंझट, जेब से एक पैसा नहीं होता खर्च

Income Tax Rule: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है, जिसके पात्र मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है. यानी उस राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Aug 2026 05:27 PM (IST)
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  • राज्य के भीतर अर्जित आय पर ही छूट लागू।

Sikkim Income Tax Rule: 31 जुलाई 2026 को इनकम टैक्स (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अपना ITR दाखिल कर चुके हैं. यह तो सभी जानते हैं कि हर साल एक टैक्सपेयर को समय सीमा के अंदर ITR दाखिल करना पड़ता है.

अगर आप नौकरी या फिर बिजनेस करते हैं तो आपको भी हर साल ITR दाखिल करना पड़ता होगा. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां के पात्र मूल निवासियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, तो शायद कई लोग इस बात से हैरान हो जाएं, जबकि कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ही न हो. लेकिन असल में यह सच है. भारत में एक ऐसा राज्य है, जिसके पात्र मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है. 

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कौन सा है ये राज्य?

अगर इस राज्य की बात करें तो यह सिक्किम है. यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक खेती के लिए जाना जाता है. लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राज्य में इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है. इस राज्य को भारतीय संविधान के तहत विशेष दर्जा मिला है.

सिर्फ इन लोगों के लिए है छूट

अब कई लोगों के मन में एक सवाल होगा कि क्या अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से जाकर सिक्किम में बस जाए तो क्या उसे भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं. असल में ऐसा नहीं है ये छूट केवल सिक्किम के पात्र मूल निवासियों के लिए ही है. 

इस नियम के तहत मिलती है छूट

  • अगर नियम की बात करें तो आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत छूट दी जाती है.
  • यानी इस धारा के तहत यहां के पात्र मूल निवासियों को राज्य के अंदर होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता.
  • इसके अलावा इस नियम के तहत टैक्स छूट के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी पात्र मूल निवासी सिक्किम में रहकर चाहे कितनी भी कमाई करें, लेकिन उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा. 

इनकम टैक्स न देने के पीछे का कारण क्या है?

दरअसल, जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, उस समय राज्य के लिए कुछ खास नियम बनाए गए थे और इन्हीं नियमों के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (F) के अंतर्गत सिक्किम को खास दर्जा मिला. यहीं कारण है कि सिक्किम के पात्र मूल निवासियों को अपनी आय पर इनकम टैक्स की छूट दी गई है.

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कुछ जरूरी बातों का जानें

  • ध्यान रखें, इनकम टैक्स में छूट सिर्फ सिक्किम के पात्र मूल निवासियों को ही मिलती है.
  • इसके अलावा यह छूट केवल सिक्किम के अंदर होने वाली कमाई पर ही मिलती है.
  • अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से सिक्किम में बसने चला जाए तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.
  • फिर ऐसे लोगों को देश के सामान्य इनकम टैक्स नियमों के हिसाब से ही टैक्स देना होगा.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Sikkim Income Tax Utility News Income Tax Rules
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