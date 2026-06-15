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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: अब सिलेंडर बेचा, ट्रांसफर किया या किसी को दिया तो खैर नहीं, एलपीजी पर नई गाइडलाइंस जारी

LPG News: अब सिलेंडर बेचा, ट्रांसफर किया या किसी को दिया तो खैर नहीं, एलपीजी पर नई गाइडलाइंस जारी

LPG News: एलपीजी की कीमतों में कुछ दिन पहले ही बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद अब इसकी गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं. जिनको ध्यान में रखते हुए ही अब एलपीजी की बुकिंग करना होगी.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Jun 2026 11:00 PM (IST)
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LPG News: जबसे ईरान और यूएस के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से भारत में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई थी. हालांकि अब लगता है कि हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है. हालांकि फिलहाल भारत में गैस की स्थिति अभी सुधरी नहीं है. इसी बीच अब एलपीजी सिलेंडर की गाइडलाइंस में सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं. आइये बताते हैं क्या.

तेल कंपनियों और गैस एजेंसियं की गाइडलाइंस
दरअसल हाल ही में तेल कंपनियों (OMCs) और गैस एजेंसियों के द्वारा ग्राहकों के लिए एक एडवायजरी जारी की गई है. जिसमें लिखा गया है कि, 'तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा ग्राहकों को जारी किए गए एलपीजी सिलेंडर, संबंधित कंपनियों की संपत्ति है. ये सिलेंडर ग्राहकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिए जाते हैं और इनका उपयोग केवल पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा ही किया जाना चाहिए'.

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ट्रांसफर करना है गैरकानूनी
इसके अलावा इस नोटिस में ग्राहकों को सूचित करने के लिए बताया गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एलपीजी सिलेंडर बेचना या ट्रांसफर करना भी गैरकानूनी है. इसका मतलब है कि गैस सिलेंडर जिसके नाम पर होगा या जिसका होगा वो उसी के पास रहना चाहिए. उसे किसी और को देना गैर कानूनी माना जाएगा.

अन्य प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करना है मना
इस गाइडलाइन का एक नियम ये भी है कि, किसी भी बाजार या गैर-मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर की लिस्टिंग या बिक्री करना मना है, और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सिलेंडर नकली हो सकते हैं और इनसे सुरक्षा का खतरा हो सकता है.

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PNG ग्राहकों के लिए
इसके अलावा, जिन ग्राहकों ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) ले ली है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित गैस वितरक के पास जाकर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें. ऐसा करने पर उनकी मूल सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि वापस कर दी जाएगी.

इन गाइडलाइंस के आने से अब ग्राहकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा और इससे तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों को भी सिलेंडर वितरण में परेशानी नहीं होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 15 Jun 2026 11:00 PM (IST)
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