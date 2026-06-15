हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, जानें आवेदन का तरीका

बुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, जानें आवेदन का तरीका

UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है. इससे उनका आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी.

Reported By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पात्रों को आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा।

Uttar Pradesh News: सरकार खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे उनको आर्थिक रूप से काफी मदद भी होती है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर बुजुर्ग और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को अब 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे उन्हें काफी सहारा मिलेगा. 

1500 रुपये महीने पेंशन का मिलेगा लाभ

अगर बात करें इस योजना के पीछे के मकसद के बारे में तो राज्य सरकार का मकसद बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है. इस पेंशन की मदद से बुजुर्गों और महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे. इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी. खास बात तो यह है कि सरकार ने सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि बेसहारा महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है. इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी और साथ ही वह आत्मनिर्भर जीवन भी जी सकेंगी.

क्या अभी भी इस्तेमाल कर रहे आधार कार्ड का पुराना ऐप, अटक न जाएं आपके जरूरी काम, पढ़ें जरूरी बात

इन योजनाओं से जोड़ने की पहल की जाएगी

ध्यान दें, लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत PM-JAY और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर हो पाए. सरकार का यह कदम बुजुर्गों और महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित होगा. 

वीडियो कॉल पर मुस्कुराना भी पड़ सकता है महंगा, AI ठगी को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Utility News Government Schemes YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, जानें आवेदन का तरीका
बुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, जानें आवेदन का तरीका
यूटिलिटी
Noida Airport: अब एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान! इन जिलों से सीधे चलेंगी बसें, बचेंगे पैसे और समय
अब एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान! इन जिलों से सीधे चलेंगी बसें, बचेंगे पैसे और समय
यूटिलिटी
Aadhar News: क्या अभी भी इस्तेमाल कर रहे आधार कार्ड का पुराना ऐप, अटक न जाएं आपके जरूरी काम, पढ़ें जरूरी बात
क्या अभी भी इस्तेमाल कर रहे आधार कार्ड का पुराना ऐप, अटक न जाएं आपके जरूरी काम, पढ़ें जरूरी बात
यूटिलिटी
Video Call Warning: वीडियो कॉल पर मुस्कुराना भी पड़ सकता है महंगा, AI ठगी को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट
वीडियो कॉल पर मुस्कुराना भी पड़ सकता है महंगा, AI ठगी को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
राजस्थान
थप्पड़ मारे जाने के बाद अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, 'डर और कायरता की...'
थप्पड़ मारे जाने के बाद अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, 'डर और कायरता की...'
आईपीएल 2026
'बोरिंग' IPL 2026 ने रचा इतिहास, टूटा व्यूअरशिप का पिछले 18 साल का रिकॉर्ड; इतने करोड़ ने देखा लाइव
'बोरिंग' IPL 2026 ने रचा इतिहास, टूटा व्यूअरशिप का पिछले 18 साल का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Theatre Releases 19th June: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज
विश्व
Explained: 13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत, 27 लाख बेघर और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में नुकसान कितना?
13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में किसका नुकसान कितना?
विश्व
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
ट्रेंडिंग
Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
विश्व
'हॉर्मुज पर जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा', US-ईरान डील के बावजूद क्यों BIMCO का अलर्ट?
'हॉर्मुज पर जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा', US-ईरान डील के बावजूद क्यों BIMCO का अलर्ट?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget