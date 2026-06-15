बुजुर्गों को इस राज्य की सरकार देगी 1500 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, जानें आवेदन का तरीका
UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है. इससे उनका आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी.
- पात्रों को आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा।
Uttar Pradesh News: सरकार खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे उनको आर्थिक रूप से काफी मदद भी होती है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर बुजुर्ग और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को अब 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे उन्हें काफी सहारा मिलेगा.
1500 रुपये महीने पेंशन का मिलेगा लाभ
अगर बात करें इस योजना के पीछे के मकसद के बारे में तो राज्य सरकार का मकसद बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है. इस पेंशन की मदद से बुजुर्गों और महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे. इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी. खास बात तो यह है कि सरकार ने सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि बेसहारा महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है. इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी और साथ ही वह आत्मनिर्भर जीवन भी जी सकेंगी.
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मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 15, 2026
आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। यह तथ्य मन को व्यथित करता है। यह स्थिति क्यों आई? आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए।
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इन योजनाओं से जोड़ने की पहल की जाएगी
ध्यान दें, लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत PM-JAY और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर हो पाए. सरकार का यह कदम बुजुर्गों और महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित होगा.
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