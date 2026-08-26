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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: बढ़ गई E-KYC की डेडलाइन, अब इस तारीख तक नहीं कराया तो कटेगा गैस कनेक्शन

LPG: बढ़ गई E-KYC की डेडलाइन, अब इस तारीख तक नहीं कराया तो कटेगा गैस कनेक्शन

LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम जानकारी है. अगर आपने अभी तक E-KYC नहीं करवाई है तो आपके लिए राहत की खबर है. अब ई- केवाईसी करवाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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  • ऑनलाइन समस्या होने पर पास की गैस एजेंसी जाएं।

आज के समय में खाना बनाने के लिए कई सारे दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं जैसे PNG, इंडक्शन. लेकिन इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जा रहा है. अगर आपके घर पर भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है.

कई लोगों ने 23 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं करवाई थी और उनको गैस कनेक्शन कटने का डर था, लेकिन अब परेशान होने की बजाय जल्दी से ई-केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर लें.

बिना कहीं जाए घर से करें E-KYC

सबसे खास बात तो यह है कि ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई-केवाईसी आप घर बैठे ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं. अब जानते हैं कि आखिर ई-केवाईसी ऑनलाइन कैसे की जाएगी?

ऑनलाइन ई-केवाईसी करें

  • इसके लिए सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें.
  • इसके साथ ही AadhaarFaceRD ऐप भी डाउनलोड करें.
  • फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP डालकर वेरिफाई करें.
  • अब आप 4 अंकों का MPIN बनाना होगा.
  • फिर आप ऐप के होम पेज पर जाए और Complete LPG eKYC का ऑप्शन चुनें.
  • अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा.
  • इसके लिए आप अपने मोबाइल के कैमरे से अपना चेहरा स्कैन करें.
  • सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद ई-केवाईसी पूरी होने पर मैसेज आएगा.

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समय पर पूरा न करवाने पर होगी दिक्कत

अगर अब कोई डेडलाइन तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसको सब्सिडी और गैस बुकिंग से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए समय रहते ही प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो. अगर ऑनलाइन ई-केवाईसी करने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने पास के गैस एजेंसी में जाकर प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं. 

इस बात का खास रखें ध्यान

कई बार लोग ऑनलाइन ई-केवाइसी कर लेते हैं और उनको लगता है कि ई-केवाइसी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन असल में ऐसा प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए आप पहले ये जरूर चेक करें कि ई-केवाइसी हो गई है या नहीं. इसके लिए आप अपने गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
E-KYC Utility News LPG 
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