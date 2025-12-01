सिर्फ एक लाख रुपये लगाकर बन सकते हैं इन बिजनेस के बादशाह, दूर-दूर तक फैल जाएगी आपकी खुशबू

अगर आप कम बजट में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो जल्दी भी चल जाए और अच्छी कमाई भी करा दे तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. सही आइडिया, सही प्लानिंग और सिर्फ 1 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट भी आपको एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है. खास बात यह है कि यह बिजनेस कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ और नौकरी पेशा लोग सबके लिए परफेक्ट माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपये लगाकर आप कौन से बिजनेस के बादशाह बन सकते हैं.

फूड कैटरिंग बिजनेस

अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो फूड कैटरिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट है. इसकी शुरुआत आप घर की किचन से कर सकते हैं और छोटे इवेंट्स, बर्थडे पार्टियों या ऑफिस ऑर्डर्स ले सकते हैं. चाहे तो जोमैटो और स्विगी पर भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं. यह बिजनेस कम लागत में जल्दी चलने वाला माना जाता है.

फ्लोरिस्ट बिजनेस

अगर आप एक लाख रुपये में कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप फ्लोरिस्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आप कम जगह और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाकर आसानी से फूलों की दुकान खोल सकते हैं या ऑनलाइन फ्लावर सर्विस भी शुरू कर सकते हैं. शादी-पार्टी और त्योहारों में फूलों की भारी डिमांड रहती है. ताजे फूल, क्रिएटिव बुके और सजावट आपको अच्छी कमाई करा सकते हैं.

मोबाइल फूड वैन

अगर आप रेस्टोरेंट का खोलने का सपना देखते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलना आपके लिए महंगा पड़ रहा है तो आप एक फूड वैन खोल सकते हैं. इसके लिए आप सेकंड हैंड वैन लेकर बेसिक किचन सेटअप डालें और अपना मोबाइल फूड बिजनेस शुरू करें. 1 लाख रुपये के अंदर यह बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है.

मसाले और अचार का बिजनेस

भारत में मसाले और घर के बने अचार की डिमांड कभी खत्म नहीं होती हैं. ऐसे में सिर्फ कम पैसों की लागत से मसाला मिक्स्ड पापड़ अचार बनाकर लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं. वहीं महिलाओं के लिए यह बेस्ट होम बेस्ड बिजनेस माना जाता है.

हैंडमेड कैंडल बिजनेस

आजकल सेकंड कैंडल्स का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में थोड़ा वैक्स, मोल्ड और फ्रेगरेंस ऑयल लेकर घर बैठकर आप कैंडल बना सकते हैं और इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं. इस बिजनेस में आप कम पैसों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. यह बिजनेस युवाओं में भी काफी पॉपुलर हो रहा है.

