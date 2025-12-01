हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ एक लाख रुपये लगाकर बन सकते हैं इन बिजनेस के बादशाह, दूर-दूर तक फैल जाएगी आपकी खुशबू

सिर्फ एक लाख रुपये लगाकर बन सकते हैं इन बिजनेस के बादशाह, दूर-दूर तक फैल जाएगी आपकी खुशबू

अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो फूड कैटरिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट है. इसकी शुरुआत आप घर की किचन से कर सकते हैं और छोटे इवेंट्स, बर्थडे पार्टियों या ऑफिस ऑर्डर्स ले सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Dec 2025 05:28 PM (IST)
अगर आप कम बजट में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो जल्दी भी चल जाए और अच्छी कमाई भी करा दे तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. सही आइडिया, सही प्लानिंग और सिर्फ 1 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट भी आपको एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है. खास बात यह है कि यह बिजनेस कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ और नौकरी पेशा लोग सबके लिए परफेक्ट माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपये लगाकर आप कौन से बिजनेस के बादशाह बन सकते हैं.

फूड कैटरिंग बिजनेस

अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो फूड कैटरिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट है. इसकी शुरुआत आप घर की किचन से कर सकते हैं और छोटे इवेंट्स, बर्थडे पार्टियों या ऑफिस ऑर्डर्स ले सकते हैं. चाहे तो जोमैटो और स्विगी पर भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं. यह बिजनेस कम लागत में जल्दी चलने वाला माना जाता है.

फ्लोरिस्ट बिजनेस

अगर आप एक लाख रुपये में कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप फ्लोरिस्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आप कम जगह और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाकर आसानी से फूलों की दुकान खोल सकते हैं या ऑनलाइन फ्लावर सर्विस भी शुरू कर सकते हैं. शादी-पार्टी और त्योहारों में फूलों की भारी डिमांड रहती है. ताजे फूल, क्रिएटिव बुके और सजावट आपको अच्छी कमाई करा सकते हैं.

मोबाइल फूड वैन

अगर आप रेस्टोरेंट का खोलने का सपना देखते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलना आपके लिए महंगा पड़ रहा है तो आप एक फूड वैन खोल सकते हैं. इसके लिए आप सेकंड हैंड वैन लेकर बेसिक किचन सेटअप डालें और अपना मोबाइल फूड बिजनेस शुरू करें. 1 लाख रुपये के अंदर यह बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है.

मसाले और अचार का बिजनेस

भारत में मसाले और घर के बने अचार की डिमांड कभी खत्म नहीं होती हैं. ऐसे में सिर्फ कम पैसों की लागत से मसाला मिक्स्ड पापड़ अचार बनाकर लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं. वहीं महिलाओं के लिए यह बेस्ट होम बेस्ड बिजनेस माना जाता है.

हैंडमेड कैंडल बिजनेस

आजकल सेकंड कैंडल्स का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में थोड़ा वैक्स, मोल्ड और फ्रेगरेंस ऑयल लेकर घर बैठकर आप कैंडल बना सकते हैं और इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं. इस बिजनेस में आप कम पैसों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. यह बिजनेस युवाओं में भी काफी पॉपुलर हो रहा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 01 Dec 2025 05:27 PM (IST)
Low Investment Business Low Budget Business Ideas Start Business Under 1 Lakh Small Startup Ideas
