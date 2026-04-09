1 घंटा करते हैं ओवरटाइम तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 30 हजार CTC वाले को कितना होगा फायदा

Overtime Salary Rules: किसी भी नौकरी का समय नौ घंटे या आठ घंटे का होना तय ही है, लेकिन कई बार हम ज्यादा काम करते हैं जिससे दो पैसा और कमाया जा सके. या कभी- कभी कोई काम ऐसा पड़ जाता है जिसकी वजह से हमें ऑफिस में ज्यादा समय तक रुकना ही पड़ता है. लेकिन अब भारतीय लेबर लॉ ने साफ कर दिया है कि यदि आप दफ्तर में ओवरटाइम करते हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा भी जरूर मिलेगा.

क्या कहते हैं नए भारतीय लेबर लॉ?

भारत में लागू हो रहे नए लेबर कोड (New Labour Code) ने ओवरटाइम के नियमों को काफी अच्छी तरह से साफ कर दिया है. अब यदि कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे दोगुना पैसा दिया जाएगा. नए नियमों के हिसाब से, अगर कोई कर्मचारी 9 घंटे की शिफ्ट में 10 या 12 घंटों तक काम में लगा रहता है तो उस कर्मचारी को हर घंटे के हिसाब से सामान्य मजदूरी की दर से कम से कम दोगुनी दर पर ओवरटाइम का भुगतान करना होगा.

इसे विस्तार से उदाहरण के साथ समझते हैं

यहां पर हम आपको बताते हैं कि ये नया लेबर लॉ किस तरह काम करेगा. इसके लिए हमने अपने मन से एक सैलेरी स्ट्रक्चर लिया है, जिसके आधार पर हम आपको ये समझाने वाले हैं. यदि किसी व्यक्ति की सैलेरी 30,000 रुपये है, तो उसे ओवरटाइम का कम्पंसेशन कैसे मिलेगा. सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये ओवरटाइम कैल्कुलेशन आपकी CTS नहीं बल्कि बेसिक सैलेरी के आधार पर होगा. जैसे यदि किसी की सैलेरी 30,000 हजार रुपये है तो, 15,000 बेसिक होगी.

इसके लिए सबसे पहले हम CTC की बेसिक से एक दिन की सैलरी निकालेंगे. जो 15,000/26 दिन के हिसाब से एक दिन की होगी लगभग 577 रुपये.

हम एक दिन में आठ घंटे काम करते हैं, ऐसे में एक दिन की सैलेरी में एक घंटे में हमें करीब 73 रुपये मिलेंगे.

नए नियम के अनुसार एक घंटे की सैलेरी का हमें दोगुना मिलेगा. इसके हिसाब से 73+73= 146 रुपये एक घंटे के ओवरटाइम का मिलेगा.

यदि आपकी सैलेरी 30,000 रुपये है तो आपको एक घंटे का ओवरटाइम 146 रुपये मिलेगा. इसी हिसाब से आप अपनी सैलेरी का भी एक घंटे का ओवरटाइम निकाल सकते हैं.

अब यदि आप पूरे महीने एक घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो पूरी महीने में आपको 26 दिन के हिसाब से 3,796 रुपये मिलेंगे.

तो अगर आप भी ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं और आपको नहीं पता है नए नियमों के बारे में, तो आप इस तरह से अपने ओवरटाइम का कैल्कुलेशन कर सकते हैं.