हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC Tour Package: जगन्नाथ पुरी और अयोध्या धाम के करने हैं दर्शन? जल्दी बुक करें IRCTC का ये शानदार ऑल इन वन टूूर पैकेज

IRCTC Tour Package: धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपका सपना अब पूरा होने वाला है. IRCTC ने हाल ही में नया पैकेज लॉन्च किया है.आइए आपको बताते हैं इसके बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)
IRCTC Tour Package: धार्मिक यात्रा करने का आपका सपना अब सपना नहीं रहने वाला है. जगन्नाथ पुरी हो या गंगासागर, अब ईश्वर की भक्ति में रंगने के लिए IRCTC आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. IRCTC ने नया टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से जगन्नाथ पुरी से लेकर अयोध्या धाम तक घूम सकते हैं. इस पैकेज में आपके खाने से लेकर रहने तक सभी चीजों का बंदोबस्त है. 

ये रही पैकेज की डिटेल्स

IRCTC के इस पैकेज का नाम पुरी गंगासागर अयोध्यधाम है. 10 दिन और 9 रातों के इस पैकेज में आपके खाने से लेकर रहने तक का पूरा इंतजाम IRCTC की तरफ से किया जाएगा. इस यात्रा की शुरुआत 5 नवंबर, 2025 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी और 10 दिन तक चलेगी. साथ ही इसमें आपको पुरी, कोलकाता, गंगासागर, गया, वाराणसी और अयोध्या धाम के दर्शन कराए जाएंगे. 

अतिरिक्त जानकारी 

IRCTC ने इस पैकेज में ट्रेन से यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस पैकेज में ट्रेन मील्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और पैकेज में दी गई जगहों पर घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए पूरी की जाएगी. यह ट्रेन रस्ते में अलग-अलग जगहों पर भी रुकेगी जहां से अन्य यात्री भी इस यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे. 

अब किराया भी जान लीजिए

इस पैकेज की कॉस्ट इतना कम है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. यह आपकी जेब के मुताबिक है और बेहद कम खर्च में आप पूरी यात्रा का आनंद ले पाएंगे. इसमें स्लीपर में 640 सीट्स, 3एसी में 70 और 2एसी में 50 सीट्स उपलब्ध हैं. इस पैकेज का टूर प्राइस इस प्रकार है:

  • इकॉनमी स्लीपर : 20320 रूपये है 
  • स्टैंडर्ड 3एसी : 30785 रूपये है
  • कंफर्ट 2एसी : 38240 रूपये है

साथ ही इस पैकेज में जो लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी बुकिंग करेंगे उन्हें डबल और ट्रिपल शेयरिंग में रूम्स शेयर करने होंगे.

कैसे करें अप्लाई 

IRCTC के इस पैकेज को बुक करने के लिए आप सीधे IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जा सकते हैं. इसके अलावा आप इसकी टिकट ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको IRCTC के ऑफिस जाकर या फिर रेलवे स्टेशन जाकर इसे बुक करना होगा. 

Published at : 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)
IRCTC Tour Package Utility News JAGGANATH PURI Ayodhyadham
