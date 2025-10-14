थाईलैंड घूमने जाना है? IRCTC सस्ते में करा रहा है टूर, पैसा वसूल होगी ट्रिप

IRCTC Thailand Package: विदेश घूमने जाना कई लोगों का सपना होता है लेकिन इसमें होने वाले खर्चे के बारे में सोचते ही हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं. फिर न खर्चा कम होता है और न ही हम जा पाते हैं. अब आपको अपना मन नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि IRCTC आपके लिए लाया है, ये बेस्ट टूर पैकेज. इसमें आप अपने बजट में आराम से थाईलैंड घूम के आ सकते हैं और अपने फॉरेन ट्रिप के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की डिटेल्स.

कब शुरू होगी ट्रिप ?

IRCTC के इस थाईलैंड टूर पैकेज का नाम बेस्ट ऑफ थाईलैंड है. इसमें आपकी यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से होगी, जहां से आपको अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी होगी. इस पैकेज में आपको थाईलैंड के बेस्ट और बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स पर घुमाया जाएगा, जिसमें फुकेट, क्राबी और बैंकॉक शामिल हैं. इस पैकेज में आपको आने-जाने की फ्लाइट टिकट, होटल स्टे, टेस्टी खाने और लोकल ट्रैवल की सारी सुविधाएं मिलेंगी. ऐसे में आपको केवल वन टाइम पे करना होगा और आप थाईलैंड ट्रिप के मजे ले पाएंगे.

पैकेज की डिटेल्स

इस पैकेज में आपको 7 दिन और 6 रात बैंकॉक की नाइटलाइफ और फुकेट के बीचेज पर घूमने का मौका मिलेगा. आपके टूर की शुरुआत 3 नवंबर से होगी और वापसी की फ्लाइट 9 नवंबर को मिलेगी. इस पैकेज की खास बात ये है कि इसमें ब्रेकफास्ट, लॉन्च और डिनर सभी चीजें शामिल हैं. साथ ही इसमें इंश्योरेंस और एस्कॉर्ट फैसिलिटी भी दी जा रही हैं.

कितनी होगा खर्च ?

इस पैकेज का किराया आपके जेब के मुताबिक होगा जिसमें आप कम खर्च में ज्यादा जगहें घूमकर आ सकते हैं.

सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च: 122,820 रुपये

डबल ऑक्यूपेंसी का खर्च: 99,500 रुपये

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का खर्च: 99,500 रुपये

कैसे करें बुकिंग?

इस टूर पैकेज को बुक करना काफी आसान है. आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल टूरिस्ट वेबसाइट irctctourism.com पर जाना है और वहां जाकर अपना पैकेज चुनकर बुक करना है. इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन जाकर भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको वैलिड पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी.

