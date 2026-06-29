थ्रिलिंग थाईलैंड टूर: बैंकॉक-पट्टाया घूमने का शानदार मौका, बजट ट्रिप लेकर आया IRCTC, जानें खर्च

IRCTC Thailand Tour Package: अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो IRCTC का थ्रिलिंग थाईलैंड स्पेशल टूर पैकेज आपके लिए एक शानदार चॉइस हो सकता है. इस पैकेज के जरिए आप कम बजट और कम दिनों में थाईलैंड की खूबसूरत जगहों की सैर करने का मौका पा सकते हैं.

4 रात और 5 दिन के इस थाईलैंड टूर पैकेज में आपको पटाया और बैंकॉक की खूबसूरती को देख सकते हैं. इस दौरान आप समुद्र तटों की शानदार नजारों और थाईलैंड की संस्कृति का भरपूर आनंद ले सकेंगे. आइए जानते हैं इस ट्रिप के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे....

कितने हजार से शुरू होगा पैकेज?

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस टूर पैकेज की जानकारी शेयर की है. पोस्ट के मुताबिक, आप IRCTC टूरिज्म के रोमांचक थाईलैंड टूर पैकेज के साथ-साथ थाईलैंड के बेहतरीन अनुभवों का भी आनंद उठा सकते हैं.

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इस पैकेज के तहत पटाया और बैंकॉक की यात्रा की शुरुआत सिर्फ 59000 रुपए प्रति व्यक्ति से हो रही है. आईआरसीटीसी की ओर से आपको को इंटरनेशनल ट्रिप के लिए सुविधाजनक और काफी आरामदायक यात्रा का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिससे आपको टिकट से लेकर ठहरने और घूमने जैसी व्यवस्थाओं के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

From the beaches of Pattaya to the vibrant streets of Bangkok, Thailand has something for every traveller.



Experience the best of Thailand with IRCTC Tourism's Thrilling Thailand tour package.

Starting from ₹59,000/- onwards per person



Book your international escape today!… pic.twitter.com/HQIquiqBEY — IRCTC (@IRCTCofficial) June 22, 2026

पटाया से बैंकॉक तक मिलेगा घूमने का मौका

थाईलैंड दुनिया कि सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल काफी बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक पहुंचते हैं. इस टूर पैकेज में आपको पटाया के खूबसूरत समुद्र तटों से लेकर बैंकॉक की जीवंत गलियों तक घूमने का अवसर मिलेगा. थाईलैंड की हर गलियों में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ खास है.

आमतौर पर पटाया अपनी नाइट लाइफ, समुद्री तटों और खूबसूरत जगहों के लिए ज्यादा मशहूर माना जाता है. वहीं, बैंकॉक अपने मंदिरों, शॉपिंग मार्केट और आधुनिक जीवनशैली के लिए मशहूर माना जाता है. इस यात्रा के दौरान आप थाईलैंड के अलग-अलग रंगों को अपने बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे.

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