हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: यूपी में 1.25 लाख LPG कनेक्शन होंगे सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर आप न करें ये गलती, पढ़ें सरकारी गाइडलाइन

LPG News: यूपी में 1.25 लाख LPG कनेक्शन होंगे सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर आप न करें ये गलती, पढ़ें सरकारी गाइडलाइन

LPG Connection News: LPG की किल्लत बीते दिनों देशभर में देखी गई, जिसके बाद पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए जागरुक किया जा रहा है. इसी बीच यूपी में सरकार लाखों लोगों के LPG कनेक्शन काटने की तैयारी में है.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

LPG News: बीते दिनों देशभर में एलपीजी की किल्लतें देखी गईं. ईरान और यूएस के बीच के युद्ध की वजह से तेल और गैस की कमी ने भारत में आम जनता को प्रभावित किया है. जिसके बाद सरकार ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थीं. जिसके तहत जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है उसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक सरकार की इस गाइडलाइन को नहीं माना है, ऐसे में अब सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना रही है.

इस राज्य में कटेंगे लाखों कनेक्शन
दरअसल सरकार ने लोगों से अपील की थी कि जिनके घर में PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा. बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी. नतीजतन अब सरकार करीब सवा लाख लोगों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रही है. ये हाल उत्तर प्रदेश के गाजिबाद जिले का है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 24 महीने का एरियर! टैक्स पर भी आया अपडेट, पढ़ लें नियम

हालांकि ये खबर केवल गाजियाबाद जिले वासियों की गलती या लापरवाही नहीं बताती है. बल्कि जो सरकार के निर्देशों के बाद भी दोनों कनेक्शन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए बी सबक की तरह है. यदि आप भी सरकार गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं और दोनों कनेक्शंस का लाभ ले रहे हैं तो आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.

आपूर्ति विभाग का क्या कहना है?
ये फैसला तेल कंपनियों और आपूर्ति विभाग की बैठक के दौरान लिया गया. जिसके बाद जल्दी ही गाजियाबाद में करीब सवा लाख उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शनों को निलंबित किया जाएगा. इसके बाद पीएनजी वाले उपभोक्ता एलपीजी का लाभ नहीं सकेंगे. विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं को कोई एक सुविधा चुनने का अधिकार दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: E20 Fuel: कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? अब आया सरकार का बयान, साफ कर दी तस्वीर

बता दें कि इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा. बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका दोबारा से कनेक्शन बहाल किया जाएगा. इसके साथ ही विभाग की तरफ से लोगों से एक बार फिर से अपील की गई है कि वो खुद ही अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें, वरना कंपनियों की ओर से भी इनको बंद किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 16 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
LPG Connection LPG News UP LPG News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG News: यूपी में 1.25 लाख LPG कनेक्शन होंगे सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर आप न करें ये गलती, पढ़ें सरकारी गाइडलाइन
यूपी में 1.25 लाख LPG कनेक्शन होंगे सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर आप न करें ये गलती, पढ़ें सरकारी गाइडलाइन
यूटिलिटी
8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 24 महीने का एरियर! टैक्स पर भी आया अपडेट, पढ़ लें नियम
कर्मचारियों को मिलेगा 24 महीने का एरियर! टैक्स पर भी आया अपडेट, पढ़ लें नियम
यूटिलिटी
ATM में चोर कीपैड की गर्मी से पता लगा रहे कार्ड का PIN, जानिए कैसे काम करता है यह नया स्कैम
ATM में चोर कीपैड की गर्मी से पता लगा रहे कार्ड का PIN, जानिए कैसे काम करता है यह नया स्कैम
यूटिलिटी
1 महीने में सवा 2 लाख खर्च कर देती है ये महिला, बताया खर्चों का हिसाब-किताब, देख चौंक जाएंगे आप
1 महीने में सवा 2 लाख खर्च कर देती है ये महिला, बताया खर्चों का हिसाब-किताब, देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget