LPG News: बीते दिनों देशभर में एलपीजी की किल्लतें देखी गईं. ईरान और यूएस के बीच के युद्ध की वजह से तेल और गैस की कमी ने भारत में आम जनता को प्रभावित किया है. जिसके बाद सरकार ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थीं. जिसके तहत जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है उसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक सरकार की इस गाइडलाइन को नहीं माना है, ऐसे में अब सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना रही है.

इस राज्य में कटेंगे लाखों कनेक्शन

दरअसल सरकार ने लोगों से अपील की थी कि जिनके घर में PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा. बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी. नतीजतन अब सरकार करीब सवा लाख लोगों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रही है. ये हाल उत्तर प्रदेश के गाजिबाद जिले का है.

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हालांकि ये खबर केवल गाजियाबाद जिले वासियों की गलती या लापरवाही नहीं बताती है. बल्कि जो सरकार के निर्देशों के बाद भी दोनों कनेक्शन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए बी सबक की तरह है. यदि आप भी सरकार गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं और दोनों कनेक्शंस का लाभ ले रहे हैं तो आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.

आपूर्ति विभाग का क्या कहना है?

ये फैसला तेल कंपनियों और आपूर्ति विभाग की बैठक के दौरान लिया गया. जिसके बाद जल्दी ही गाजियाबाद में करीब सवा लाख उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शनों को निलंबित किया जाएगा. इसके बाद पीएनजी वाले उपभोक्ता एलपीजी का लाभ नहीं सकेंगे. विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं को कोई एक सुविधा चुनने का अधिकार दिया जाएगा.

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बता दें कि इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा. बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका दोबारा से कनेक्शन बहाल किया जाएगा. इसके साथ ही विभाग की तरफ से लोगों से एक बार फिर से अपील की गई है कि वो खुद ही अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें, वरना कंपनियों की ओर से भी इनको बंद किया जाएगा.