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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Tips: ट्रेन में कपल्स को मिलती है खास प्राइवेसी, रेलवे की सुविधा का ऐसे उठा सकते हैं फायदा

Train Tips: ट्रेन में कपल्स को मिलती है खास प्राइवेसी, रेलवे की सुविधा का ऐसे उठा सकते हैं फायदा

Indian Railway: ट्रेन में लंबी दूरी के सफर को और आरामदायक और प्राइवेट बनाने के लिए एक खास सुविधा दी जाती है. अगर सही तरीके से बुकिंग की जाए तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. जानिए कैसे?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 07:59 PM (IST)
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  • कूपे बुकिंग के लिए AC फर्स्ट क्लास का सामान्य किराया ही लगता है।

Indian Railway: ट्रेन को ऐसे ही नहीं देश की लाइफलाइन कहा जाता, बल्कि यह एक बड़ा ही किफायती और सुविधाजनक साधन है. अगर आप भी लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आराम और प्राइवेसी चाहते हैं तो भारतीय रेलवे में एक ऐसी सुविधा भी है, जो कपल्स के लिए काफी खास मानी जाती है. इसमें कपल्स को पूरी तरह से प्राइवेसी दी जाती है और कोई भी दखल नहीं देता है. 

दरअसल, ट्रेन के AC फर्स्ट क्लास कोच में दो तरह के केबिन होते हैं. एक ऐसा केबिन होता है, जिसमें चार बर्थ होते हैं, लेकिन वहीं दूसरा दो बर्थ वाला छोटा केबिन होता है, जिसे कूपे कहा जाता है. ज्यादातर कपल्स कूपे में सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अच्छी खासी प्राइवेसी मिलती है, लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा केवल उन्हीं ट्रेनों में मिलती है, जिनमें AC फर्स्ट क्लास कोच होता है. कई ट्रेनों में यह कोच नहीं होता है, इसलिए वहां कूपे का ऑप्शन नहीं रहता है. 

कूपे कैसे बुक करें (ऑनलाइन तरीका)

अगर आपको भी अपने पार्टनर के साथ कूपे में सफर करना है तो इसे बुक करने के लिए आपको IRCTC वेबसाइट पर जाना होता है और अपना अकाउंट लॉग-इन करना होता है.

  • इसके बाद E- ticket बुकिंग पेज पर जाएं.
  • उसके बाद आप पैसेंजर डिटेल भरें जैसे नाम, उम्र, जेंडर.
  • Preference ऑप्शन में जाकर कूपे का चयन करें.
  • बस इसके बाद पेमेंट करके टिकट बुक कर लें.

जैसे ही टिकट बुक हो जाएगी तो बाद में आपके मोबाइल और ईमेल पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा. हालांकि, कूपे मिलेगा या नहीं यह चार्ट बनने के बाद ही तय होता है.

क्या लगता है एकस्ट्रा चार्ज?

कूपे बुक करने के लिए कोई अलग से एकस्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है. AC फर्स्ट क्लास का जो किराया होता है, वहीं देना होता है.  अगर आप भी ट्रेन से आरामदायक और प्राइवेट सफर करना चाहते हैं तो  AC फर्स्ट क्लास का कूपे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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Published at : 30 Apr 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Train Railway Rules Utility News Privacy Coach
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