Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EPFO दिसंबर तक UPI से PF निकासी सुविधा शुरू करेगा.

यह नया फीचर पैसा सीधे बैंक खाते में तुरंत भेजेगा.

UAN, KYC, वेरिफाइड बैंक खाता निकासी के लिए अनिवार्य.

आंशिक निकासी के नियम 13 से घटकर तीन श्रेणियों में.

करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ​​UPI के जरिए प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने की सुविधा अब जल्द ही शुरू होने वाली है. इस नए फीचर के साथ अब PF का पैसा निकालना अब पहले से कहीं अधिक आसान और तेज होने जा रहा है. द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 'EPFO 3.0' के तहत दिसंबर के अंत तक UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद सब्सक्राइबर्स को अपने ही जमा पैसे निकालने के लिए हफ्तों तक क्लेम सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे कुछ ही मिनटों में सीधे अपने बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर सकेंगे. ठीक उसी तरह से जिस तरीके से ATM से पैसा निकाला जाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 'EPFO 3.0 के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और ट्रायल के दौरान आई तकनीकी खामियों को भी ठीक कर लिया गया है.

कितना पैसा निकाल सकेंगे?

UPI के जरिए पैसे निकालने की यह सुविधा, EPFO ​​के बड़े टेक्नोलॉजी अपग्रेड 'EPFO 3.0' का हिस्सा है. माना जा रहा है कि इसे फरवरी 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक होगी. हालांकि, अब नई रिपोर्ट में इसके दिसंबर तक आने की बात कही जा रही है. 'EPFO 3.0'के तहत सब्सक्राइबर्स को यह सुविधा तभी मिलेगी, जब उनका वेरिफाइड बैंक अकाउंट EPFO ​​अकाउंट से जुड़े हुए होंगे. यह सुविधा सदस्य के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और UPI अकाउंट से जुड़ी होगी.

खबरों के अनुसार, सब्सक्राइबर्स को अपने EPF फंड का 75% हिस्सा निकालने की अनुमति मिलने की बात थी. हालांकि, हाल ही में 19 नवंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में EPFO ने PF अकाउंट में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की शर्त को 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसी के साथ आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सीमा भी बैलेंस के 75% से बढ़कर 90% तक हो सकती है. बहरहाल, इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है.

13 की जगह अब 3 कैटेगरी

EPFO ने आंशिक निकासी से जुड़े 13 पुराने नियमों को मिलाकर तीन मुख्य श्रेणियों में बांट दिया है:-

जरूरी जरूरतें (जैसे बीमारी, शिक्षा और शादी)

आवास संबंधी जरूरतें (घर खरीदना, बनाना या होम लोन चुकाना)

विशेष परिस्थितियां (बेरोजगारी या अन्य आपात स्थिति)

अभी से कर लें ये तैयारी

इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइबर्स अपना UAN एक्टिव रखें, आधार और पैन की KYC पूरी रखें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट EPFO पोर्टल पर सही IFSC कोड के साथ वेरिफाइड हो.

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