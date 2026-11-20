अगर आप शादी, धार्मिक यात्रा, स्कूल-कॉलेज के टूर या किसी खेल प्रतियोगिता के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो रेलवे के नए नियम आपके काम के हैं. दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने एक साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब ग्रुप रिजर्वेशन में बुक होने वाली बर्थ की संख्या पर लगी लिमिट हटा दी गई है.

नए नियमों के मुताबिक, बड़े रिजर्वेशन केंद्रों पर ग्रुप बुकिंग सुबह 9 बजे से एक्सेप्ट की जाएगी. यह समय आम यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) शुरू होने के एक घंटे बाद रखा गया है. रेलवे का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों ने ग्रुप और बल्क टिकट बुकिंग से जुड़े पुराने सभी नियमों की जगह ले ली है.

ग्रुप बुकिंग में बर्थ की संख्या की लिमिट खत्म

दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. मंजूनाथ कनमाडी के मुताबिक, नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव बर्थ की संख्या को लेकर किया गया है. पहले ग्रुप रिजर्वेशन के तहत टिकट बुक कराने की एक तय सीमा थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है. नए नियमों के तहत चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) और स्टेशन मैनेजर (SM) को बिना किसी तय बर्थ लिमिट के ग्रुप बुकिंग को मंजूरी दे सकते हैं.

हालांकि, यह सुविधा शादी में शामिल होने वाले लोगों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, खेल टीमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले समूहों के लिए है. बड़ी बात यह है कि इसके तहत सभी श्रेणियों में ग्रुप बुकिंग कराई जा सकेगी. इसमें कन्फर्म टिकट के साथ-साथ RAC और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट भी शामिल हैं.

ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए क्या करना होगा?

अगर आप ग्रुप रिजर्वेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सीधे रेलवे के अधिकृत अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा करना होगा. सामान्य तौर पर आवेदन ट्रैवल एजेंट के जरिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि, विदेशी पर्यटकों और NRI के लिए होने वाली बुकिंग पर मौजूदा नियम लागू रहेंगे.

वहीं, आवेदन करते समय यत्रा का कारण साफ-साफ लफ्जों में बताना जरूरी होगा. इसके साथ ही समूह में शामिल सभी यात्रियों के नाम, उम्र, लिंग, पता और यात्रा का उद्देश्य भी देना होगा. अगर आप यह जानकारियां नहीं देते हैं, तो आपको रेलवे की तरफ से मंजूरी नहीं मिलेगी.

वापसी यात्रा के लिए भी कर सकेंगे आवेदन

रेलवे के नए नियमों के तहत वापसी की यात्रा के लिए भी ग्रुप रिजर्वेशन कराया जा सकता है. इसके लिए उसी रिजर्वेशन ऑफिस में आवेदन दिया जा सकता है, जहां से जाने की यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई थी. हालांकि, वापसी की यात्रा को अलग बुकिंग माना जाएगा.

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