अगर आपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और किसी वजह से आपका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. कोलकाता में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) 1 और 3 दिसंबर को एक स्पेशल पासपोर्ट अदालत लगाने का फैसला किया है. इस पहल का खास मकसद पेंडिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन से जुड़ी परेशानियों का दूर करना और आवेदकों का काम जल्द निपटाना है. यह अदालत दोनों दिन 4 ब्रेबोर्न रोड स्थित RPO कार्यालय में लगेगी.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दो दिवसीय व्यवस्था के तहत हर दिन 700 आवेदकों को बुलाया जाएगा. इस तरह दोनों दिनों में कुल 1,400 लोगों को अपने लंबित आवेदन से जुड़ी समस्या सुलझाने का मौका मिल सकता है. इसके लिए आवेदकों को चार अलग-अलग समय स्लॉट में बुलाया जाएगा, ताकि कार्यालय में एक साथ ज्यादा भीड़ जमा न हो.

दोनों दिन बंद रहेंगी कुछ सेवाएं

पासपोर्ट अदालत के दौरान कार्यालय में भीड़ को संभालने के लिए नियमित वॉक-इन अपॉइंटमेंट और टेलीफोन पर पूछताछ की सुविधा दोनों दिन बंद रहेगी. इसलिए इन तारीखों पर सामान्य पूछताछ या वॉक-इन सेवा के लिए जाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा.

अपने साथ ले जाएं ये जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट अदालत में शामिल होने वाले आवेदकों को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अदालत का कॉल लेटर रखना होगा. इस कॉल लेटर पर वॉक-इन एंट्री की मुहर लगी होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदन से जुड़े सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी का एक सेट भी ले जाना जरूरी होगा. दस्तावेज पूरे न होने पर आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है.

आधार के लिए कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे?

आधार वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट कार्यालय कुछ खास दस्तावेज ही स्वीकार करेगा. इनमें डाउनलोड किया हुआ ई-आधार, UIDAI की ओर से जारी PVC आधार कार्ड और पूरा आधार लेटर शामिल हैं. आवेदकों को सलाह है कि अदालत में जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.

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