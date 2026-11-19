बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर देशभर में देखने को मिल रहा है. इस तूफान की आमद के साथ ही देश में सर्द हवाएं चलने लगी हैं. ये तूफान धीरे- धीरे कर ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. जिसके कारण रेल यातायात भी प्रभावित होने वाला है. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 65 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

इसके अलावा 28 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. रद्द होने वाली ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस, लंबी दूरी की एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. आइये दिखाते हैं लिस्ट उन ट्रेनों की जो रद्द हुई हैं.

रेलवे ने किया फैसला

दरअसल हाल ही में रेलवे ने ये फैसला किया है, क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तूफान का खतरा मंडरा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं ये चक्रवात 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने वाला है. इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

कौन-कौन सी ट्रेनें होंगी रद्द?

चक्रवात के कारण रद्द की गई ट्रेनों में कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं. इनमें भुवनेश्वर-विशाखापटनम वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. आइये दिखाते हैं लिस्ट, किस तारीख पर कौन सी ट्रेन रद्द रहने वाली है.

19 नवंबर 2026 को तीन ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं, जिनमें शामिल हैं:

ट्रेन नंबर 12881 - शालीमार-पुरी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 58532 - विशाखापटनम-ब्रह्मपुर पैसेंजर

ट्रेन नंबर 18017 - भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस

20 नवंबर 2026 को ये ट्रेनें रद्द रहेंगी:

68446 - पलासा-कटक पैसेंजर

68445 - कटक-पलासा पैसेंजर

68433 - कटक-गुनुपुर मेमू

68434 - गुनुपुर-कटक मेमू

68420 - पलासा-भुवनेश्वर मेमू

68419 - भुवनेश्वर-पलासा मेमू

20841 - भुवनेश्वर-विशाखापटनम वंदे भारत एक्सप्रेस

20842 - विशाखापटनम-भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस

22819 - भुवनेश्वर-विशाखापटनम इंटरसिटी एक्सप्रेस

22820 - विशाखापटनम-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस

22883 - पुरी-यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस

68403 - खुर्दा रोड-पुरी मेमू

68404 - पुरी-खुर्दा रोड मेमू

68450 - दासपल्ला-पुरी मेमू

68449 - पुरी-दासपल्ला मेमू

68421 - अंगुल-पुरी मेमू

68422 - पुरी-अंगुल मेमू

68413 - तलचर-पुरी मेमू

68414 - पुरी-तलचर मेमू

18401 - बांगरीपोसी-पुरी एक्सप्रेस

18402 - पुरी-बांगरीपोसी एक्सप्रेस

68441 - जलेश्वर-पुरी मेमू

68442 - पुरी-जलेश्वर मेमू

22895 - हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस

22896 - पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

20891 - टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20892 - ब्रह्मपुर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस

68410 - पुरी-खुर्दा रोड मेमू

68409 - खुर्दा रोड-पुरी मेमू

18417 - पुरी-गुनुपुर एक्सप्रेस

18418 - गुनुपुर-पुरी एक्सप्रेस

68411 - भुवनेश्वर-ब्रह्मपुर मेमू

68412 - ब्रह्मपुर-भुवनेश्वर मेमू

58531 - ब्रह्मपुर-विशाखापटनम पैसेंजर

18018 - पुरी-भंजपुर एक्सप्रेस

21 नवंबर 2026 को केवल एक ही ट्रेन रद्द रहेगी और वो है ट्रेन नंबर 22884 - यशवंतपुर-पुरी गरीब रथ एक्सप्रेस.

28 ट्रेनों के समय में भी बदलाव

रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर 28 अन्य ट्रेनों के निकलने के समय में बदलाव किया है. कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से चलाया जाएगा, जबकि कुछ के रूट और परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. इसके लिए NTES वेबसाइट या रेलवे के आधिकारिक पूछताछ माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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