बिजली बिल पर बड़ी खबर, ग्राहक ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं जानकारी या नहीं? UPPCL ने बताया

Uttar Pradesh Electricity Bill: अगर आप उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता हैं और आपके बिजली बिल में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल या पता गलत दर्ज है. ऐसे में अब आपको इसे ठीक कराने के लिए बिजली विभाग के दफ्तरों की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि अब उपभोक्ता अपनी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन ऐसे करें जानकारी अपडेट

अगर आपको बिजली बिल या अकाउंट से जुड़ी जानकारी बदलनी है, तो इसके लिए आप ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

कंज्यूमर कॉर्नर सेक्शन पर क्लिक करें.

सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन चुनें.

अपडेट कांटेक्ट डिटेल्स या मोबाइल नंबर और ईमेल में सुधार पर क्लिक करें.

नई जानकारी भरकर आवेदन सबमिट कर दें.

अगर बिजली बिल में गलत नाम, गलत रीडिंग या अन्य कोई गालतियां है, तो उसके सुधार के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Updating your consumer details is easier than you think. Simply visit the official UPPCL website to request updates to your mobile number, email ID, address, name and bill details without visiting an office. #UPPCL #MythVsFact #DigitalUPPCL #ConsumerServices #OnlineServices… pic.twitter.com/C1enOvCzau — Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (@PuVVNLHQ) July 7, 2026

Financial Planning: हर महीने 1,000 बचाकर बनाएं 1 लाख की मंथली इनकम, SIP का ये फॉर्मूला कर देगा कमाल

बिजली बिल कम करने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

UPPCL ने उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के लिए कुछ आसान टिप्स भी बताए हैं.

रात में इस्तेमाल न होने पर Wi-Fi राउटर बंद करें.

मोबाइल या लैपटॉप चार्ज होने के बाद चार्जर का मेन स्विच ऑफ करें.

टीवी को सिर्फ रिमोट से नहीं, बल्कि मेन स्विच से भी बंद करें.

क्या है 'वैंपायर लोड'?

वैंपायर लोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इस्तेमाल न होने के बाद भी प्लग में लगे रहते हैं. ऐसे में वे लोगों को लगता है कि हमारी बिजली बिल नहीं खपत होती है, लेकिन वह थोड़ी-थोड़ी बिजली की खपत करते रहते हैं. लंबे समय तक यही छोटी-छोटी खपत आपके बिजली खर्च को बढ़ाने की वजह बन सकती है. इसलिए इस्तेमाल होने के बाद आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मेन स्विच बंद जरूर कर दें, ताकि बिजली बिल का ज्यादा खर्च न हो.

EPFO Update: एमनेस्टी स्कीम 2026 से किन कंपनियों को मिलेगा लाभ? जानें 6 महीने की इस खास योजना के नियम