क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?

क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?

Force Majeure Clause: क्रिकेट में फोर्स मेज्योर बहुत कम इस्तेमाल होने वाला, लेकिन असरदार कानूनी हथियार है. आइए जानें कि इसका इस्तेमाल कब-कब किया गया और सबसे पहले किसने यूज किया था.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Feb 2026 01:50 PM (IST)
क्रिकेट मैदान पर फैसले बल्ले और गेंद से होते हैं, लेकिन कई बार मुकाबले से पहले ही खेल पलट जाता है. वजह होती है कोई कानून, कोई अनुबंध और कोई ऐसा शब्द, जो आम दर्शक कम ही सुनता है- जैसे कि फोर्स मेज्योर क्लॉज. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ा भारत-पाकिस्तान मैच अब इसी शब्द के इर्द-गिर्द घूम रहा है. सवाल है कि क्या यह क्लॉज वाकई बचाव का रास्ता बन सकता है? चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने और कब किया था. 

क्रिकेट में फोर्स मेज्योर क्लॉज क्या होता है?

फोर्स मेज्योर एक कानूनी प्रावधान है, जिसका मतलब होता है ऐसी असाधारण स्थिति, जो किसी के नियंत्रण से बाहर हो. जब कोई टीम या बोर्ड किसी समझौते की शर्तें किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी या सरकारी आदेश की वजह से पूरी नहीं कर पाता, तब इस क्लॉज का सहारा लिया जाता है. क्रिकेट में यह क्लॉज आमतौर पर आईसीसी के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट यानी MPA का हिस्सा होता है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और भारत-पाकिस्तान मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ निर्धारित मैच नहीं खेलता है, तो आईसीसी नियमों के तहत भारत को वॉकओवर मिल सकता है और पाकिस्तान पर आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोर्स मेज्योर क्लॉज लागू करने पर विचार कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB यह दलील दे सकता है कि यह फैसला सरकारी निर्देशों और राजनीतिक हालात की वजह से लिया गया, जो उनके नियंत्रण से बाहर थे. 

क्या सरकारी आदेश फोर्स मेज्योर बन सकता है?

आईसीसी के नियमों में सरकारी आदेश को फोर्स मेज्योर की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत सख्त होती है. आमतौर पर यह तब लागू माना जाता है, जब कोई टीम पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा ही न ले पाए. सिर्फ एक खास मैच खेलने से इनकार करना, जबकि बाकी मुकाबले खेले जा रहे हों, कानूनी रूप से कमजोर दलील मानी जाती है. इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि चयनित बहिष्कार पर फोर्स मेज्योर लागू करना आसान नहीं है. 

इतिहास में कब-कब दिखा फोर्स मेज्योर जैसा हाल?

क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं, जब हालात फोर्स मेज्योर जैसे बने, भले ही तब इस शब्द का औपचारिक इस्तेमाल न हुआ हो. साल 1996 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका में सुरक्षा कारणों से मैच खेलने से इनकार कर दिया था. उस समय कोलंबो में हुए बम धमाके ने हालात असामान्य बना दिए थे. 

2003 वर्ल्ड कप और राजनीतिक वजह

साल 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मैच खेलने से मना कर दिया था. वजह थी राजनीतिक हालात और सुरक्षा को लेकर चिंता. इसे भी फोर्स मेज्योर जैसी स्थिति माना गया, हालांकि तब भी कानूनी शब्दों से ज्यादा नैतिक और सुरक्षा कारणों को आधार बनाया गया था.

कोविड-19 ने बदली परिभाषा

कोविड-19 महामारी के दौरान फोर्स मेज्योर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिला. 2020 से 2022 के बीच कई अंतरराष्ट्रीय सीरीज रद्द हुईं, आईपीएल बीच में रोका गया और कई दौरों को टालना पड़ा. न्यूजीलैंड की अंडर-19 टीम ने 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया, जिसे यात्रा प्रतिबंधों के चलते फोर्स मेज्योर या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन माना गया.

सबसे पहले किस देश ने किया इस्तेमाल?

अगर औपचारिक कानूनी नजरिए से देखा जाए, तो फोर्स मेज्योर की अवधारणा फ्रांस से निकली. 1804 के नेपोलियन कोड में इसे पहली बार कानून का हिस्सा बनाया गया. क्रिकेट में हालांकि इसका पहला स्पष्ट उदाहरण 1990 के दशक में सुरक्षा कारणों से मैच रद्द होने के मामलों में दिखता है, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का सहारा लिया.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 05 Feb 2026 01:50 PM (IST)
T20 World Cup 2026 Force Majeure Clause What Is Force Majeure Clause Force Majeure Cricket
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget