हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट

आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट

WPL Winners List: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेल जाएगा. जानिए अब तक किस टीम ने कितनी बार यह ट्रॉफी जीती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 03:26 PM (IST)
RCB vs DC Final WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेल जाएगा. ये मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेल जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप करके आ रही है, दूसरी ओर दिल्ली ने एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से रौंद खिताबी भिड़ंत में प्रवेश पाया था.

यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अब तक हर बार WPL का फाइनल खेला है, लेकिन कभी उसे ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है. वहीं आरसीबी इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंची है.

किसने कितनी बार जीत WPL का खिताब?

वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है. MI ने 2023 और 2025 सीजन में ट्रॉफी जीती थी. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 2024 सीजन का खिताब जीता था. 2023-2025 तक हर बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हार मिली है. अब दिल्ली चौथी बार फाइनल में आई है, जिसे अपना पहला खिताब जीतने के लिए RCB को हराना होगा.

  • WPL 2023 - मुंबई इंडियंस
  • WPL 2024 - रॉयल चैलेंजर्स 
  • WPL 2026 - मुंबई इंडियंस

दिल्ली सबसे बदकिस्मत टीम

दिल्ली कैपिटल्स अब तक वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास की सबसे बदकिस्मत टीम साबित हुई है. 2023 में उसे मुंबई इंडियंस, 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और 2025 में उसे एक बार फिर MI के हाथों फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी. WPL 2026 में जेमिमा रोड्रीग्स की कप्तानी में दिल्ली ने फाइनल तक का सफर तय किया है.

दिल्ली को अपनी किस्मत बदलनी है तो नंदिनी शर्मा, श्री चरणी को चलना होगा. ये दोनों अब तक क्रमशः 16 और 14 विकेट चटका चुकी हैं. वहीं बल्लेबाजी में लिजेल ली और लॉरा वुल्वार्ट से उम्मीद होगी. ये दोनों पूरे सीजन में DC की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनी रही हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Feb 2026 03:26 PM (IST)
RCB Vs DC WPL Live WPL Final WOMENS PREMIER LEAGUE WPL 2026
