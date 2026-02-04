बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?

Bihar CM Kanya Utthan Yojana: स्नातक पास बेटियों को बिहार सरकार दे रही 50 हजार रुपये की सहायता. ऑनलाइन आवेदन कर के सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है रकम. जान लें पूरी प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
कॉलेज खत्म होते ही कई लड़कियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आगे की पढ़ाई का खर्च बन जाता है. फीस, किताबें, फॉर्म और रहने का खर्च परिवार पर दबाव डालता है. ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल बड़ी राहत देती है. स्नातक पास छात्राओं को 50 हजार रुपये की सहायता देकर उच्च शिक्षा की राह आसान बनाने की कोशिश की गई है.

बिहरा सरकार की ओर से बेटियों के लिए यह आर्थिक मदद उच्च शिक्षा को जारी रखने का भरोसा है. कई छात्राएं योग्यता होने के बावजूद पैसों की कमी से रुक जाती हैं. इस योजना का मकसद उनकी इस रुकावट को दूर करना है. सरकार चाहती है कि बेटियां बिना आर्थिक चिंता के अपने करियर गोल्स पर ध्यान दे सकें और आगे बढ़ें.
यह स्कॉलरशिप बिहार शिक्षा विभाग के तहत चलाई जा रही है. योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्नातक पूरा किया है. आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितम्बर तय की गई है. समय पर फॉर्म भरना जरूरी है ताकि लाभ मिलने में कोई देरी न हो.
Published at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
