बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?

बिहरा सरकार की ओर से बेटियों के लिए यह आर्थिक मदद उच्च शिक्षा को जारी रखने का भरोसा है. कई छात्राएं योग्यता होने के बावजूद पैसों की कमी से रुक जाती हैं. इस योजना का मकसद उनकी इस रुकावट को दूर करना है. सरकार चाहती है कि बेटियां बिना आर्थिक चिंता के अपने करियर गोल्स पर ध्यान दे सकें और आगे बढ़ें.