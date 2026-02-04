एक्सप्लोरर
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
Bihar CM Kanya Utthan Yojana: स्नातक पास बेटियों को बिहार सरकार दे रही 50 हजार रुपये की सहायता. ऑनलाइन आवेदन कर के सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है रकम. जान लें पूरी प्रोसेस.
कॉलेज खत्म होते ही कई लड़कियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आगे की पढ़ाई का खर्च बन जाता है. फीस, किताबें, फॉर्म और रहने का खर्च परिवार पर दबाव डालता है. ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल बड़ी राहत देती है. स्नातक पास छात्राओं को 50 हजार रुपये की सहायता देकर उच्च शिक्षा की राह आसान बनाने की कोशिश की गई है.
