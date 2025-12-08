हीटर, एयर प्यूरीफायर और गीजर से आ रहा ज्यादा बिजली का बिल, ये टिप्स आएंगे बेहद काम

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में ठंड बढ़ने लगी है. सर्दियां बढ़ने के साथ कई घरों में लोग गीजर और हीटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से करने लगे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट बिजली की ज्यादा खपत है, जिसकी वजह से आम घरों में हर महीने का बजट बिगड़ जाता है. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन डिवाइस के इस्तेमाल को स्मार्ट तरीके से किया जाए तो काफी हद तक बिजली की बचत की जा सकती है.

गीजर इस्तेमाल करते समय ऐसे करें बिजली की बचत

गीजर आमतौर पर सबसे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. इसलिए इसके इस्तेमाल में कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है. गीजर थर्मोस्टेट को बहुत हाई टेंपरेचर पर सेट न करें, इसे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर रखना ज्यादा सही माना जाता है. क्योंकि ज्यादा टेंपरेचर पर पानी गर्म करने में बिजली ज्यादा लगती है. वहीं कोशिश करें कि गीजर को लगातार चालू भी न रखें. आप गीजर को नहाने से कुछ मिनट पहले ऑन करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद बंद कर दें. अगर आपके गीजर में टाइमर फीचर है तो उसका इस्तेमाल करें, ताकि यह केवल जरूरत के समय चलें. इसके अलावा साल में कम से कम एक बार गीजर की सर्विसिंग कराना भी जरूरी है, जिससे अंदर जमा मिनरल साफ हो और गीजर सही से चले. इससे भी बिजली बचत में मदद मिलती है.

रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें ये बातें

हीटर चलाते समय कमरे की खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि गर्मी बाहर न जाए. वहीं कमरे में थोड़ा वेंटिलेशन भी जरूरी है. ऐसे में जब कमरा गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर दिया करें. अगर आपके हीटर में थर्मोस्टेट है तो यह कमरे के तापमान के साथ खुद को ऑन ऑफ करता रहता है, इससे भी बिजली की बचत होती है. वहीं छोटे या बंद कमरों में हीटर का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है और बिजली भी कम लगती है. इसके अलावा कोशिश करें कि हमेशा फाइव स्टार रेटिंग वाले हीटर ही खरीदें, क्योंकि यह बिजली कम का खर्च करते हैं. इसके अलावा आप सोलर हीटर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर का उपयोग करने से यह सूरज की रोशनी से पानी गर्म करता है और बिजली बचाता है.

एयर प्यूरीफायर का सही इस्तेमाल कर बचांए बिजली

प्रदूषण बढ़ने के साथ कई लोग घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि इसे लगातार 24 घंटे चलाने से बिजली बिल बढ़ सकता है. प्यूरीफायर कितना बिजली खाता है यह मॉडल और उसके उपयोग पर निर्भर करता है. आमतौर पर प्यूरीफायर कम स्पीड पर करीब 20 वाट प्रति घंटे और हाई स्पीड पर 80 वाट प्रति घंटे बिजली खर्च करता है. ऐसे में अगर बिजली बिल कम रखना है तो हाई एनर्जी और स्टार रेटिंग वाला मॉडल खरीदना बेहतर है. साथ ही प्यूरीफायर काे टाइमर पर सेट करें ताकि यह केवल जरूरत के समय ही चलें. एयर प्यूरीफायर सेलेक्ट करते समय उसकी CARD रेटिंग भी ध्यान में रखें, क्योंकि यह रेटिंग बताती है कि एयर प्यूरीफायर प्रति घंटे कितनी हवा साफ करता है.

