हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर

एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर

Impact Of Having More Credit Card: कई क्रेडिट कार्ड्स रखना फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन एक छोटी-सी चूक पूरी फाइनेंशियल सेहत बिगाड़ सकती है. जानिए, कैसे होता है यह.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

हर महीने की सैलरी आने के बाद अगर आप कई क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स से जूझ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. एक गलत कदम आपका सिबिल स्कोर गिरा सकता है और लोन या क्रेडिट की मंजूरी से पहले ही आपका रास्ता रोक सकता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा कार्ड्स का मतलब ज्यादा आजादी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है. अगर एक गलती हो गई, तो वही कार्ड जो मदद के लिए था, आपके वित्तीय रिकॉर्ड पर दाग छोड़ सकता है.

हर तीसरे आदमी के पास दो से ज्यादा कार्ड

भारत में तेजी से बढ़ रही डिजिटल इकोनॉमी के दौर में क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ शॉपिंग या ट्रैवल के लिए नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. रिपोर्ट बताती है कि देश में हर तीसरा क्रेडिट कार्डधारक अब दो या उससे ज्यादा कार्ड्स रखता है. वजह साफ है- ऑफर्स, रिवॉर्ड्स और कैशबैक की लुभावनी दुनिया. लेकिन इन चमकदार सुविधाओं के पीछे एक अदृश्य खतरा भी छिपा है, जो आपके सिबिल स्कोर को नीचे गिरा सकता है.

कौन माना जाता है भरोसेमंद ग्राहक?

कई क्रेडिट कार्ड्स रखने का फायदा तभी मिलता है, जब उनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए. मसलन, अगर आपके पास दो कार्ड्स हैं और दोनों पर लिमिट 1 लाख रुपये की है, तो कुल लिमिट 2 लाख रुपये होगी. अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आपका क्रेडिट यूजेशन रेश्यो घटकर 25% रह जाएगा. यानी बैंक को लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा उधारी पर निर्भर नहीं हैं. यही कारण है कि कम क्रेडिट यूजेशन वाला ग्राहक भरोसेमंद माना जाता है.

कैसे खराब होता है क्रेडिट स्कोर?

लेकिन, जैसे हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही कई कार्ड्स का गलत इस्तेमाल भी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. अगर आप बार-बार नए कार्ड्स के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके नाम पर हार्ड इनक्वायरी दर्ज होती है. इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है और यह बैंकों को संकेत देता है कि आप लगातार उधार लेने की कोशिश में हैं.

ऐसे गिर सकता है सिबिल स्कोर

इसके अलावा, अगर किसी एक कार्ड का भुगतान समय पर नहीं होता है, तो पूरा सिबिल स्कोर गिर सकता है. क्रेडिट ब्यूरो ऐसी देरी को डिफॉल्ट बिहेवियर मानता है और इसे आपके रिकॉर्ड में जोड़ देता है. यानी, एक छोटी-सी लापरवाही कई सालों तक असर डाल सकती है. बहुत से लोग सालाना फीस बचाने के लिए पुराने कार्ड्स बंद कर देते हैं. लेकिन यह फैसला भी सिबिल स्कोर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पुराने कार्ड्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाते हैं. उन्हें बंद करने से आपकी कुल क्रेडिट एज घट जाती है और बैंक को लगता है कि आप वित्तीय रूप से नए या अस्थिर हैं.

कितने कार्ड्स रखना सही है?

तो सवाल उठता है कि आखिर कितने कार्ड्स होना सही है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी इनकम मीडियम लेवल की है, तो 2 से 3 कार्ड्स पर्याप्त हैं. ट्रैवलर्स या बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए 4 कार्ड्स तक भी ठीक हैं, बशर्ते आप सभी का बिल समय से चुका सकें. इससे ज्यादा कार्ड्स आपके लिए प्लास्टिक प्रेशर का कारण बन सकते हैं.

दरअसल, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स को संभालना उतना ही नाजुक काम है जितना किसी बैलेंस्ड इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो को संभालना. जितनी समझदारी से आप उनका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका सिबिल स्कोर मजबूत होगा. लेकिन जैसे ही आप लिमिट तक खर्च करने लगते हैं या पेमेंट चूकते हैं, वही कार्ड्स आपकी वित्तीय आजादी को सीमित कर देते हैं.

Published at : 10 Nov 2025 02:12 PM (IST)
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
