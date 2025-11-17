हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उमराह करने गया था कोई अपना और नहीं मिल रही खबर, इन हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी जानकारी 

उमराह करने गया था कोई अपना और नहीं मिल रही खबर, इन हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी जानकारी 

मक्का से मदीना जा रही है एक बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है. सऊदी अरब में यह हादसा भारतीय समय के अनुसार सोमवार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम की जगह पर हुआ.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Nov 2025 07:51 PM (IST)
सऊदी अरब से भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है. दरअसल मक्का से मदीना जा रही है एक बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है. सऊदी अरब में यह हादसा भारतीय समय के अनुसार सोमवार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम की जगह पर हुआ. बस की डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिससे कई यात्री मौके पर ही जल गए. वहीं सऊदी की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में ज्यादातर लोग तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपका भी कोई उमराह करने गया था और उनकी खबर नहीं मिल रही है तो आप किन हेल्पलाइन नंबर से पूरी जानकारी निकलवा सकते हैं.  

सो रहे थे कई यात्री, नहीं मिला बचने का मौका 

सऊदी अरब में इस हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बस में सो रहे थे और उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला. बस में सवार सभी यात्री उमराह पूरा करने के बाद मदीना की तरफ जियारत के लिए जा रहे थे. लेकिन बीच में ही बस की टक्कर डीजल टैंकर से हो गई और सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हाे गई. वहीं इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलते रहे. लेकिन इसके बाद भी कई शवों की पहचान आग की वजह से मुश्किल बताई जा रही है. वहीं अभी तक भी मरने वालों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं हुई है. 

भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन 24 * 7 

सऊदी के जेद्दा में कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक 24 * 7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. ऐसे में अगर आपका कोई परिचित, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य उमराह के लिए गया है और आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी ले सकते हैं. कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया के कर्मचारी और भारतीय समुदाय के वॉलिंटियर्स की एक टीम अलग-अलग हॉस्पिटल और ग्राउंड पर मौजूद है.

यह है हेल्पलाइन नंबर 

  • 8002440003 (टोल फ्री नंबर)
  • 0122614093
  • 0126614276
  • 0556122301 (व्हाट्सऐप)

भारत में तेलंगाना सरकार ने भी बनाई हेल्पलाइन डेस्क 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. वहीं राज्य सचिवालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा सके और जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके. इस हादसे को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने स्थानीय ट्रैवल एजेंसी से बात कर यात्रियों की सूची भारतीय अधिकारियों और दूतावास के साथ शेयर की है. ओवैसी ने केंद्र सरकार से शवों को भारत वापस लाने और घायलों के इलाज की व्यवस्था करने की अपील भी की. इस हादसे को लेकर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने पोस्ट कर कहा कि वह इस हादये से गहरे सदमे में है. उन्होंने बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित कॉन्सुलेट  पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दे रहा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Nov 2025 07:51 PM (IST)
