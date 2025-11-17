उमराह करने गया था कोई अपना और नहीं मिल रही खबर, इन हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी जानकारी 

सऊदी अरब से भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है. दरअसल मक्का से मदीना जा रही है एक बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है. सऊदी अरब में यह हादसा भारतीय समय के अनुसार सोमवार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम की जगह पर हुआ. बस की डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिससे कई यात्री मौके पर ही जल गए. वहीं सऊदी की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में ज्यादातर लोग तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपका भी कोई उमराह करने गया था और उनकी खबर नहीं मिल रही है तो आप किन हेल्पलाइन नंबर से पूरी जानकारी निकलवा सकते हैं.

सो रहे थे कई यात्री, नहीं मिला बचने का मौका

सऊदी अरब में इस हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बस में सो रहे थे और उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला. बस में सवार सभी यात्री उमराह पूरा करने के बाद मदीना की तरफ जियारत के लिए जा रहे थे. लेकिन बीच में ही बस की टक्कर डीजल टैंकर से हो गई और सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हाे गई. वहीं इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलते रहे. लेकिन इसके बाद भी कई शवों की पहचान आग की वजह से मुश्किल बताई जा रही है. वहीं अभी तक भी मरने वालों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं हुई है.

भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन 24 * 7

सऊदी के जेद्दा में कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक 24 * 7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. ऐसे में अगर आपका कोई परिचित, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य उमराह के लिए गया है और आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी ले सकते हैं. कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया के कर्मचारी और भारतीय समुदाय के वॉलिंटियर्स की एक टीम अलग-अलग हॉस्पिटल और ग्राउंड पर मौजूद है.

यह है हेल्पलाइन नंबर

8002440003 (टोल फ्री नंबर)

0122614093

0126614276

0556122301 (व्हाट्सऐप)

भारत में तेलंगाना सरकार ने भी बनाई हेल्पलाइन डेस्क

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. वहीं राज्य सचिवालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा सके और जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके. इस हादसे को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने स्थानीय ट्रैवल एजेंसी से बात कर यात्रियों की सूची भारतीय अधिकारियों और दूतावास के साथ शेयर की है. ओवैसी ने केंद्र सरकार से शवों को भारत वापस लाने और घायलों के इलाज की व्यवस्था करने की अपील भी की. इस हादसे को लेकर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने पोस्ट कर कहा कि वह इस हादये से गहरे सदमे में है. उन्होंने बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित कॉन्सुलेट पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दे रहा है.

