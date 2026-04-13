हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCredit Score Tips: बिना क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं शानदार क्रेडिट स्कोर, बस अपनाएं ये आसान तरीके

Credit Score Tips: बिना क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं शानदार क्रेडिट स्कोर, बस अपनाएं ये आसान तरीके

Credit Score: क्रेडिट कार्ड के बिना भी अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाया जा सकता है. इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है. आइए जानते हैं, इनके बारे में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्रेडिट कार्ड के बिना भी अच्छा क्रेडिट स्कोर संभव है।
  • लोन की EMI और बिल समय पर चुकाएं।
  • किस्तें नियमित रूप से भरने से क्रेडिट प्रोफाइल सुधरता है।
  • स्थिर आय से बैंकों का भरोसा बढ़ता है।

Cibil Score Tips: क्रेडिट स्कोर की बात आते ही ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसके लिए क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है. यही कारण है कि कई लोग क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं. हालांकि, हकीकत इससे थोड़ी अलग है.

अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए केवल क्रेडिट कार्ड ही इकलौता रास्ता नहीं है. अगर आप अपने खर्च का ध्यान रखते हैं और समय पर सभी पेमेंट करते हैं, तो बिना क्रेडिट कार्ड के भी मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है. ऐसा करने से आप धीरे-धीरे एक बेहतर क्रेडिट स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं, एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

ऐसे बनेगा अच्छा क्रेडिट स्कोर

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी आप आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बना सकते हैं. इसके लिए आप छोटा लोन लेकर उसकी सारी किस्तें समय पर चुका सकते हैं. खासकर एफडी के आधार पर लिया गया लोन जल्दी मिल जाता है और समय पर पेमेंट करने से क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत होती है. इसके अलावा, किसी जरूरी सामान को ईएमआई पर खरीदकर उसकी किस्तें समय पर भरना भी फायदेमंद होता है. इससे आपका क्रेडिट प्रोफाइल धीरे-धीरे बेहतर होता है और स्कोर बढ़ने में मदद मिलती है.

समय पर भुगतान से सुधरेगा स्कोर

अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि बिजली, किराया, मोबाइल और सब्सक्रिप्शन जैसे सभी बिल समय पर चुकाएं. ऐसा करने से आपकी जिम्मेदारी और भुगतान की आदत साफ दिखाई देती है.

रेगुलर इनकम से बनेगी बात

रेगुलर नौकरी या स्थिर आय भी बहुत अहम होती है, क्योंकि इससे बैंक को भरोसा मिलता है कि आप EMI समय पर चुका सकते है. इसलिए कोशिश करें कि आपके बैंक स्टेटमेंट में लगातार इनकम दिखाई दें. ये छोटी-छोटी आदतें ही आगे चलकर आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें:

थाली पर महंगाई का बोझ! मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 3.87% हुई, ईरान युद्ध ने बिगाड़ा बजट

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
EMI Loan Credit Score Utility News CIBIL Score
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Credit Score Tips: बिना क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं शानदार क्रेडिट स्कोर, बस अपनाएं ये आसान तरीके
बिना क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं शानदार क्रेडिट स्कोर, बस अपनाएं ये आसान तरीके
यूटिलिटी
PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा
PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा
यूटिलिटी
इधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए
इधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए
यूटिलिटी
₹10000 की SIP और ₹63 लाख का फंड, इस कंज्यूमर फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल
₹10000 की SIP और ₹63 लाख का फंड, इस कंज्यूमर फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?
होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
इंडिया
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget