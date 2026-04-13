बिना क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं शानदार क्रेडिट स्कोर, बस अपनाएं ये आसान तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रेडिट कार्ड के बिना भी अच्छा क्रेडिट स्कोर संभव है।

लोन की EMI और बिल समय पर चुकाएं।

किस्तें नियमित रूप से भरने से क्रेडिट प्रोफाइल सुधरता है।

स्थिर आय से बैंकों का भरोसा बढ़ता है।

Cibil Score Tips: क्रेडिट स्कोर की बात आते ही ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसके लिए क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है. यही कारण है कि कई लोग क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं. हालांकि, हकीकत इससे थोड़ी अलग है.

अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए केवल क्रेडिट कार्ड ही इकलौता रास्ता नहीं है. अगर आप अपने खर्च का ध्यान रखते हैं और समय पर सभी पेमेंट करते हैं, तो बिना क्रेडिट कार्ड के भी मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है. ऐसा करने से आप धीरे-धीरे एक बेहतर क्रेडिट स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं, एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

ऐसे बनेगा अच्छा क्रेडिट स्कोर

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी आप आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बना सकते हैं. इसके लिए आप छोटा लोन लेकर उसकी सारी किस्तें समय पर चुका सकते हैं. खासकर एफडी के आधार पर लिया गया लोन जल्दी मिल जाता है और समय पर पेमेंट करने से क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत होती है. इसके अलावा, किसी जरूरी सामान को ईएमआई पर खरीदकर उसकी किस्तें समय पर भरना भी फायदेमंद होता है. इससे आपका क्रेडिट प्रोफाइल धीरे-धीरे बेहतर होता है और स्कोर बढ़ने में मदद मिलती है.

समय पर भुगतान से सुधरेगा स्कोर

अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि बिजली, किराया, मोबाइल और सब्सक्रिप्शन जैसे सभी बिल समय पर चुकाएं. ऐसा करने से आपकी जिम्मेदारी और भुगतान की आदत साफ दिखाई देती है.

रेगुलर इनकम से बनेगी बात

रेगुलर नौकरी या स्थिर आय भी बहुत अहम होती है, क्योंकि इससे बैंक को भरोसा मिलता है कि आप EMI समय पर चुका सकते है. इसलिए कोशिश करें कि आपके बैंक स्टेटमेंट में लगातार इनकम दिखाई दें. ये छोटी-छोटी आदतें ही आगे चलकर आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.

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