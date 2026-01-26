ग्रेटर नोएडा में रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट खरीदने का मौका, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और लंबे समय से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका यह सपना पूरा हो सकता है. दरअसल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रिपब्लिक डे के मौके पर रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट की नई योजना लॉन्च करने जा रही है. ये फ्लैट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन-1 ए में स्थित है और इनका आवंटन ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा. चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा में रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट खरीदने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं.



कब लॉन्च हो रही है योजना?



ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की यह नई योजना 28 जनवरी 2026 की लॉन्च की जाएगी. इस योजना के तहत ओमिक्रॉन-1 ए स्थित बहुमंजिला इमारत के आई ब्लॉक में बने कुल 90 रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए फ्लैट्स की इच्छा रखने के लिए खरीदारों को ई-ऑक्शन में भाग लेना होगा. प्राधिकरण के अनुसार, इन फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 73.23 लाख रुपये से 74.35 लाख रुपये के बीच तय किया गया है. इन नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले आवेदक को फ्लैट आवंटित किया जाएगा. वहीं फ्लैट्स की कीमत मंजिल के हिसाब से तय की गई है.



फ्लैट का साइज और लोकेशन



इन सभी 2BHK फ्लैट का कार्पेट एरिया 83.38 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 104.70 वर्ग मीटर है. वहीं फ्लैट पहली मंजिल से लेकर 15वीं मंजिल तक स्थित है ओमिक्रॉन-1ए सेक्टर की लोकेशन भी काफी बेहतरीन मानी जाती है. यह इलाका 130 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ है. इसके पास ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत है. वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इससे पहले भी ओमिक्रॉन-1ए में बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण कर चुकी है. इनमें से कई फ्लैट पहले ही आवंटित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 350 फ्लैट खाली है.



आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखें



फ्लैट खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा. वहीं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 18 फरवरी होगी. इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जमा करने की लास्ट डेट 20 फरवरी होगी और डॉक्यूमेंट जमा करने की लास्ट डेट 23 फरवरी बताई जा रही है. वहीं इस योजना का ब्रोशर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ऑफिशल वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा इस योजना में अप्लाई करने के लिए https://gnida.etender.sbi वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहीं प्राधिकरण के अनुसार, यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर मौका है, जो अब तक अपना घर नहीं खरीद पाए हैं.

