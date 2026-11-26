Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जवानों के साहस और बलिदान को सम्मान देना मुख्य उद्देश्य।

ट्रेन में सफर करने वाला हर यात्री जानता है कि सामान्य ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों का किराया ज्यादा होता है, लेकिन सोचिए वंदे भारत समेत देश की सभी ट्रेनों में सफर करना फ्री हो जाए तो कैसे रहेगा? खास बात यह है कि देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं को अब इन ट्रेनों में फ्री में सफर करने की सुविधा मिलेगी.

जानने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने चक्र श्रेणी के पुरस्कार पाने वाले वंदे भारत ट्रेन में ही नहीं, बल्कि देश की सभी ट्रेनों में फ्री में सफर कर सकेंगे. अहम बात यह है कि रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत करने के बाद ही ट्रेन में फ्री में सफर करने की सुविधा को बढ़ाने का फैसला किया.

एक्स पोस्ट के जरिए दी जानकारी

बता दें कि भारतीय सेना इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. अब चक्र श्रेणी के वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग वंदे भारत ट्रेनों में और दूसरी सभी ट्रेनों में फ्री सफर कर सकेंगे. ऐसे में अब जानते हैं कि यह सुविधा किनके लिए लागू की गई है?

🇮🇳 HONOURING VALOUR In a significant welfare initiative, the Ministry of Railways, in consultation with the Ministry of Defence, has enhanced the complimentary train travel facility for Chakra Series Awardees. The facility now extends to all trains, including Vande Bharat, without any change in their existing entitlements. This initiative reflects a shared commitment towards honouring the courage, sacrifice and service of our #Yoddhas and recognising their invaluable contribution to the nation. #JAIseVIJAY @DefenceMinIndia @HQ_IDS_India @RailMinIndia — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 25, 2026

देश के छह प्रमुख वीरता पुरस्कार जानें

जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने आजादी के बाद सबसे पहले तीन वीरता पुरस्कार शुरू किए थे. इसके बाद सरकार ने तीन और वीरता पुरस्कार शुरू किए. यानी देश में कुल 6 प्रमुख वीरता पुरस्कार हैं.

परम वीर चक्र

अशोक चक्र

महावीर चक्र

कीर्ति चक्र

वीर चक्र

शौर्य चक्र

इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है?

अहम सवाल यह है कि आखिर इस फैसले के पीछे का उद्देश्य क्या है तो जान लें भारतीय सेना के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य देश के लिए बहादुरी दिखाने वाले जवानों के साहस और बलिदान को सम्मान देना है. इस सुविधा के जरिए सरकार देश के लिए उनकी सेवाओं और योगदान को पहचान दे रही है.

पहले से मिल रही सुविधाओं में होगा बदलाव?

बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरस्कार विजेताओं को जो सुविधाएं पहले से मिल रही हैं तो क्या उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी पहले से मिल रही सुविधाओं और सफर से जुड़े नियमों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि पुरस्कार पाने वालों को जो सुविधाएं पहले से मिल रही थी, वे आगे भी वैसी ही रहेंगी. सरकार ने केवल फ्री ट्रेन सफर की सुविधा बढ़ाई है.

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