अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए सरकार की खास बचत स्कीम है. छोटी रकम से निवेश शुरू कर लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाया जा सकता है.
बेटी के बड़े होने के साथ ही मां बाप के मन में उसकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी घूमने लगती है. बढ़ते खर्च के दौर में भविष्य के लिए मजबूत फंड बनाना आसान नहीं होता. ऐसे समय में सरकार की एक खास बचत योजना लाखों परिवारों के लिए राहत बन रही है.
Published at : 27 Jan 2026 04:11 PM (IST)
