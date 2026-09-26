गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर मांगे पैसे? जानें कहां करें शिकायत

आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर मांगे पैसे? जानें कहां करें शिकायत

क्या आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर कोई कॉल आती है और आपसे कोई पैसे मांगता है बिल्कुल भरोसा न करें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 5 लाख तक मुफ्त इलाज, धोखाधड़ी की तुरंत शिकायत करें।

बढ़ती बीमारी के बीच कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ताकि जरूरत के समय उनका इलाज सही से हो पाए और पैसों की तंगी की वजह से इलाज में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए. हर व्यक्ति के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना आम बात नहीं है. ऐसे ही लोगों के लिए सरकार कई जरूरी योजनाएं चलाती है और उन्हीं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM- JAY) है. अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो कभी भी किसी फर्जी एजेंट के झांसे में न आएं.

दरअसल, PMJAY-UP ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी एजेंटों से बचने की सलाह दी है. पोस्ट में साफ कहा गया है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर किसी भी फर्जी एजेंट के झांसे में न आएं और न ही किसी को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक भी रुपया दें. साथ ही लोगों को फर्जी एजेंसी से सावधान रहने की भी सलाह दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?
4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?
यूटिलिटी
पेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका
पेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका
यूटिलिटी
कानपुर से आनंद विहार के लिए रोज चलेगी नई ट्रेन, रात में सफर कर सुबह पहुंचेगी दिल्ली
कानपुर से आनंद विहार के लिए रोज चलेगी नई ट्रेन, रात में सफर कर सुबह पहुंचेगी दिल्ली
यूटिलिटी
खो गया टिकट तो भी रेलवे देगा हर्जाना, कोर्ट ने पीड़ित के हक में सुनाया फैसला
खो गया टिकट तो भी रेलवे देगा हर्जाना, कोर्ट ने पीड़ित के हक में सुनाया फैसला

यहां से बनवाएं आयुष्मान कार्ड

अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आप केवल आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें. इसके लिए आप beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट या फिर आप आयुष्मान ऐप की मदद से भी कार्ड बनवा सकते हैं. ध्यान रखें, आयुष्मान कार्ड बनवाना पूरी तरह मुफ्त है.

फर्जी मैसेज और कॉल से रहे सतर्क 

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर किसी का कॉल या मैसेज आता है और वे आपसे कार्ड बनवाने के लिए पैसे मांगता है या फिर कोई आपकी निजी जानकारी तो तुरंत सावधान हो जाएं.  किसी भी तरह का कोई भुगतान न करें और न ही आपकी निजी जानकारी शेयर करें. 

5 लाख तक का मिलता है इलाज

PM- JAY के तहत पात्र परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस और पेपरलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना का लाभ जरूरतमंद, पात्र गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है.

धोखाधड़ी होने पर करें शिकायत

अगर कोई आपसे आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर पैसे मांगता है या फिर आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो आप तुरंत राष्ट्रीय स्वास्थय प्राधिकरणट (NHA) के टोल-फ्री नंबर 1800-1800-4444 पर शिकायत कर सकते हैं. 

4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Ayushman Card Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?
4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?
यूटिलिटी
पेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका
पेट्रोल पंप पर UPI के नाम पर 5 रुपये ज्यादा लिए तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका
यूटिलिटी
कानपुर से आनंद विहार के लिए रोज चलेगी नई ट्रेन, रात में सफर कर सुबह पहुंचेगी दिल्ली
कानपुर से आनंद विहार के लिए रोज चलेगी नई ट्रेन, रात में सफर कर सुबह पहुंचेगी दिल्ली
यूटिलिटी
खो गया टिकट तो भी रेलवे देगा हर्जाना, कोर्ट ने पीड़ित के हक में सुनाया फैसला
खो गया टिकट तो भी रेलवे देगा हर्जाना, कोर्ट ने पीड़ित के हक में सुनाया फैसला
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के फरार होते ही Poddar House में मचा कोहराम, टूटे Armaan-Abhira!
Bollywood News: गोविंदा-कोमल की मंदिर यात्रा के बाद सुनीता का बयान, विवाद में आया नया मोड़ (26.09.26)
पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
राजस्थान
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
क्रिकेट
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
दिल्ली NCR
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget