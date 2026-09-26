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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?

4 दिन बाद किन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी?

1 अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं. अब जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Sep 2026 06:38 PM (IST)
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  • फर्जी कॉल से सावधान रहें, निजी जानकारी साझा न करें।

सितंबर का महीना खत्म होने वाला है. अब केवल 4 दिन बचे हैं, जिसके बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी और हर महीने की शुरुआत अपने साथ कुछ न कुछ नया तो जरूर लेकर आती है. खासकर पेट्रोल-डीजल से लेकर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए महीने की 1 तारीख जरूरी होती है, क्योंकि महीने की 1 तारीख को ही देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियां ईंधन और गैस से जुड़े दामों की समीक्षा करती है.

ऐसे में 1 अक्टूबर से नए नियम भी लागू होने वाले हैं. नए नियम के तहत, जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी ई-केवाईसी नहीं करवाई होगी तो उनका सिलेंडर से जुड़े कई लाभ नहीं मिलेंगे.

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किन लोगों को सिलेंडर लेने में होगी दिक्कत?

बता दें कि जिन उपभोक्ताओं ने तय समय सीमा तक यानी 30 सितंबर तक एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो 1 अक्टूबर से लागू नए नियमों के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. यानी अब केवल चार दिन ही बचें आपके पास इन चार दिनों के अंदर ही आपको गैस कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना होगा.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सामान्य रेट पर ही सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि बिना आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के क्या उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलनी भी बंद हो जाएगी?

सिलेंडर की रुकेगी सप्लाई?

इस नियम का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाने पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ही बंद कर दी जाएगी. ग्राहक सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे और रिफिल भी ले सकेंगे. लेकिन हां, ये जरूर है कि अगर आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया होगा तो सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा. 

अब ज्यादा लेट न करें

अगर आप एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो अब आपके पास केवल 4 दिन का ही समय है. ऐसे में आपको अब एक भी दिन देरी नहीं करनी और जल्द से जल्द ही ई-केवाईसी पूरी करवा लेनी चाहिए. अगर आपकी ई-केवाईसी अभी हाल ही में करवाई है तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं करवाई है तो 1 अक्टूबर से पहले ही करवा लें. 

कुछ जरूरी सावधानी रखें

बता दें कि ई-केवाईसी के नाम पर कई बार फर्जी ठग लोगों को गैस एजेंसी का कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और ई-केवाईसी के नाम पर निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो ऐसे ठगों से सावधान रहें. ई-केवाईसी करवाने के लिए गैस एजेंसी जाए या फिर खुद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें. लेकिन किसी को भी यूपीआई PIN, OTP या बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर न करें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
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