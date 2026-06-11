हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेडी-टू-मूव फ्लैट्स: DDA की स्पेशल स्कीम में मिल रही 25% की भारी छूट, अब 30 जून तक करें अप्लाई

रेडी-टू-मूव फ्लैट्स: DDA की स्पेशल स्कीम में मिल रही 25% की भारी छूट, अब 30 जून तक करें अप्लाई

DDA Housing Scheme: दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. DDA ने कर्मयोगी आवास योजना और टावरिंग हाइट्स स्कीम की बुकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 11 Jun 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कड़कड़डूमा की टावरिंग हाइट्स योजना की समय-सीमा भी 30 जून तक.

DDA Housing Scheme: जीवन में एक बार घर बनाना और खरीदना सबका सपना होता है. अगर आप भी राजधानी दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने अपनी लोकप्रिय कर्मयोगी आवास योजना की बुकिंग की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. इससे इच्छुक लोगों को अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है. 

इस योजना के तहत नरेला के पॉकेट 6,9 13 और सेक्टर A1 और A4 में बने फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ्लैट की कीमत पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. ध्यान दें कि फ्लैट का आवंटन पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

बैंक लोन रिकवरी एजेंट कर रहे हैं परेशान, दे रहा है धमकी? जानें कैसे और कहां दर्ज कराएं शिकायत

फ्लैट का साइज़ और कीमत

DDA कर्मयोगी आवास योजना में तीन तरह के फ्लैट उपलब्ध हैं. 

1-BHK फ्लैट

  • टोटल फ्लैट - 424
  • साइज - 61.27 वर्ग मीटर
  • शुरुआती कीमत- 33.63 लाख रुपये

2-BHK फ्लैट

  • टोटल फ्लैट- 776
  • साइज-126 वर्ग मीटर
  • शुरुआती कीमत-75.55 लाख रुपये

3-BHK फ्लैट

  • टोटल फ्लैट-352
  • साइज-164.54 वर्ग मीटर
  • शुरुआती कीमत-106.79 लाख रुपये

ऐसे करें अप्लाई

इस योजना में अप्लाई करने के लिए इच्छुक खरीदार DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

  • DDA के पोर्टल पर जाएं.
  • होमपेज पर कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम लिंक पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.
  • जरूरी जानकारी भरकर अप्लाई फॉर्म जमा करें.
  • तय बुकिंग राशि का भुगतान करें.

टावरिंग हाइट्स योजना की तारीख भी बढ़ी

DDA ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में चल रही टावरिंग हाइट्स योजना की बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी है. इच्छुक खरीदार अब 30 जून तक इस योजना के तहत भी फ्लैट बुक कर सकते हैं. अगर आप DDA की किसी योजना के तहत घर खरीदना चाहते हैं तो 30 जून से पहले आवेदन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF, जानें एक बार पीएफ निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
DDA Utility News Delhi DDA Flat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेडी-टू-मूव फ्लैट्स: DDA की स्पेशल स्कीम में मिल रही 25% की भारी छूट, अब 30 जून तक करें अप्लाई
रेडी-टू-मूव फ्लैट्स: DDA की स्पेशल स्कीम में मिल रही 25% की भारी छूट, अब 30 जून तक करें अप्लाई
यूटिलिटी
Loan Tips: बैंक लोन रिकवरी एजेंट कर रहे हैं परेशान, दे रहा है धमकी? जानें कैसे और कहां दर्ज कराएं शिकायत
बैंक लोन रिकवरी एजेंट कर रहे हैं परेशान, दे रहा है धमकी? जानें कैसे और कहां दर्ज कराएं शिकायत
यूटिलिटी
FAQ: 1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF, जानें एक बार पीएफ निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?
FAQ: 1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF, जानें एक बार पीएफ निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?
यूटिलिटी
MRP से ज्यादा पैसा न दें, जानिए मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों की कहां और कैसे करें शिकायत
MRP से ज्यादा पैसा न दें, जानिए मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों की कहां और कैसे करें शिकायत
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में एक और जहाज पर हमला, MT जलवीर में आग, शिप पर भारतीय फंसे, 3 दिन में तीसरा अटैक
ओमान में एक और जहाज पर हमला, MT जलवीर में आग, शिप पर भारतीय फंसे, 3 दिन में तीसरा अटैक
महाराष्ट्र
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई, फोटो...'
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई'
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
क्रिकेट
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget