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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFAQ: 1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF, जानें एक बार पीएफ निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?

FAQ: 1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF, जानें एक बार पीएफ निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?

FAQ: जब भी पीएफ निकालने की बारी है तो इससे जुड़े कई तरह के सवाल मन में आते हैं. यहां हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 11 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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FAQ: पीएफ को आम भाषा में बुढ़ापे का सहारा भी कहा जाता है. ये आपके रिटार्यमेंट के बाद काम आता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए ये एक गुल्लक जैसा है, जिसमें आपकी सैलरी से ही पैसे कटते हैं और समय आने पर आप इसमें से पैसे ले भी सकते हैं. लेकिन पीएफ निकालने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं और ये थोड़ा उलछा हुआ प्रोसेस है भी. यहां हम PF से जुड़े कुछ बेसिक और जरूरी सवालों के जवाब दे रहे हैं.

एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

EPFO के नियम के अनुसार अलग-अलग जरूरतों के लिए एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है. एक महीने में कितनी बार पीएफ निकलने के लिए अप्लाई करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, हर बार पीएफ निकालने के लिए कारण अलग होते हैं. 

एक बार PF निकालने के बाद दोबारा कब निकाल सकते हैं?

नौकरी के दौरान पीएफ से पैसा निकालने के बाद आप दोबारा केवल 1 महीने के गैप के बाद ही किसी अन्य कारण से एडवांस निकाल सकते हैं.

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क्या 100% PF निकाला जा सकता है?

हां. अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है या नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है.

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पेंशन (EPS) निकाल सकते हैं?

नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी EPS का पैसा नियमों के तहत क्लेम कर सकता है. आमतौर पर 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ने पर Form 10C के जरिए आवेदन किया जाता है.

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद PF निकाल सकते हैं?

पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम 2 महीने तक बेरोजगार रहना जरूरी है. अगर आप कहीं और नौकरी पकड़ लेते हैं तो पीएफ नहीं निकाल सकते हैं.

शादी के लिए PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

कर्मचारी अपनी खुद की शादी या परिवार में किसी की भी शादी के लिए कर्मचारी हिस्से का 50% तक PF निकाल सकता है. इसके लिए कम से कम 7 साल की सदस्यता जरूरी है.

घर खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं?

हां. घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने के लिए EPFO कुछ शर्तों के साथ पीएफ निकासी की अनुमति देता है. वहीं, गंभीर बीमारी या इलाज की जरूरत होने पर कर्मचारी अपने PF खाते से राशि निकाल सकता है. इसके लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि की कोई शर्त नहीं होती.

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पीएफ का पैसा खाते में आने में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन क्लेम मंजूर होने के बाद आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवस के भीतर राशि बैंक खाते में पहुंच जाती है.

पीएफ निकालने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

पीएफ निकासी के लिए UAN एक्टिव होना चाहिए. साथ ही आधार, पैन और बैंक खाता EPFO रिकॉर्ड में अपडेट और केवाईसी वेरिफाइड होना जरूरी है.

क्या नौकरी बदलने पर PF निकालना जरूरी है?

नहीं. नौकरी बदलने पर PF निकालने की जरूरत नहीं होती. कर्मचारी अपने पुराने PF खाते को नए नियोक्ता के PF खाते में ट्रांसफर कर सकता है.

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क्या PF निकालने पर टैक्स लगता है?

अगर कर्मचारी 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने से पहले PF निकालता है, तो कुछ मामलों में TDS और टैक्स लागू हो सकता है. वहीं 5 साल बाद निकासी आमतौर पर टैक्स-फ्री होती है.

ध्यान दें कि पीएफ निकालने के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं. क्लेम करने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर ताजा नियम जरूर चेक कर लें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jun 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Provident Fund FAQ Utility News EPFO
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