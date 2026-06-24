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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO Interest: खाते में कब आएगा ब्याज का पैसा, कैसे चेक करें बैलेंस? घर बैठे जानें तरीका

EPFO Interest: खाते में कब आएगा ब्याज का पैसा, कैसे चेक करें बैलेंस? घर बैठे जानें तरीका

EPF Balance Check: EPFO को लेकर सरकार ने ब्याज का ऐलान कर दिया है. अब लोगों को इंतजार है कि ब्याज का पैसा उनके अकाउंट में कब क्रेडिट होगा. जानें ब्याज से जुड़ी बड़ी बातें.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 09:00 PM (IST)
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EPFO Latest Updates: सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ब्याज दर 8.25% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है. इसके तहत देशभर के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों को ब्याज मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस ब्याज का भुगतान जून 2026 के आसपास किए जाने की संभावना है, हालांकि इसकी कोई तारीख अभी तक घोषित नहीं हुआ है.

यह ब्याज राशि जैसे ही आपके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वह अपने आप आपके कुल EPF बैलेंस में जुड़कर दिखाई देगी. इसके बाद आप आसानी से अपने अपडेटेड EPF बैलेंस को चेक कर सकते हैं.

ब्याज कैसे और कब दिखेगा?

EPFO के मुताबिक, आपको मिलने वाला ब्याज आमतौर पर वित्त वर्ष खत्म होने के बाद खातों में जोड़ा जाता है. यानी आपके खाते में हर महीने जो राशि रहती है यह पूरे साल के लिए कैलकुलेट जरूर होता है, लेकिन एंट्री एक साथ ही खाते में अपडेट कि जाती है. अगर ब्याज क्रेडिट में आपसे थोड़ी देरी होती है, तो भी इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ब्याज हर महीने के बैलेंस पर जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है.

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घर बैठे EPF बैलेंस कैसे चेक करें?

अब आप घर बैठे अपने EPF का बैलेंस कई आसान कई आसान तरीकों से देख सकते हैं. 

  • Passbook Lite
  • EPFO मेंबर पोर्टल
  • UMANG App
  • SMS सेवा
  • मिस्ड कॉल सेवा

Passbook Lite से बैलेंस देखने का तरीका

  • सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने 12 अंकों के UAN नंबर से लॉगिन करें.
  • इसके बाद आप OTP वेरिफिकेशन पूरा करें और “View” सेक्शन में जाकर “Passbook Lite” का ऑप्शन चुनें.
  • यहां आपको आपके सभी बैलेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

EPF खाता कब निष्क्रिय होता है?

अगर आपके खाते में 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता, तो उस खाते को निष्क्रिय माना जा सकता है. वहीं, आपके रिटायरमेंट या स्थायी रूप से नौकरी छोड़ने के बाद भी यह खाता निष्क्रिय हो सकती है. हालांकि, सक्रिय खातों पर तय उम्र तक ही ब्याज मिलता है, ऐसे में आपके लिए समय-समय पर बैलेंस चेक करते रहना बेहद जरूरी है.

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Published at : 24 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO EPF Balance Check
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