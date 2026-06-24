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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission: महंगाई भत्ते पर नई मांग, राशन-इलाज खर्च के लिए बदला जाए पुराना फॉर्मूला

8th Pay Commission: महंगाई भत्ते पर नई मांग, राशन-इलाज खर्च के लिए बदला जाए पुराना फॉर्मूला

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से ही लगातार कर्मचारी संगठन ज्ञापन सौंपकर नई- नई मांगें कर रहे हैं. इसी कड़ी में हाल ही में AIDEF ने भी कुछ नई मांगें रखी हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 24 Jun 2026 07:15 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद से ही तमाम कर्मचारी संगठन ज्ञापन सौंपकर नई- नई मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं. कभी वेतन भत्ते में बदलाव की मांग होती है, तो कभी पेंशन के फॉर्मुला को बदलने की मांग होती है. इसी कड़ी में हाल ही में एक और केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने DA और DR के फॉर्मुला को बदलने की मांग आयोग से की है. जिस पर अब आयोग द्वारा विचार किया जाएगा.

AIDEF की क्या हैं मांगें?
दरअसल हाल ही में AIDEF यानी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) तय करने के मौजूदा तरीके को बदलने की मांग की है. फेडरेशन का मानना है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने, दवाइयों, इलाज, पढ़ाई और घर के किराये जैसी जरूरी चीजों पर खर्च हो जाता है. ऐसे में उनकी महंगाई दर सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा होती है.

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पेंशनर्स को होती है मुश्किलें
ज्ञापन के जरिए AIDEF ने खासतौर पर पेंशन भोगियों की मुश्किलों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा, दवाइयां, इलाज और देखभाल पर हर महीने बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है. अगर इन जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो मौजूदा DR व्यवस्था उनके खर्च के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे वो किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का शिकार ना हों.

संगठन ने दिया सुक्षाव
कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन समस्याओं को देखते हुए संगठन ने इन्हें दूर करने के उद्देश्य से अलग से एक 'कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स' बनाने का सुझाव दिया है. इसी के साथ बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े खर्चों को वेतन और पेंशन तय करते समय ज्यादा महत्व देने और फिटमेंट फैक्टर में बदलते खर्च की आदतों को शामिल करने की मांग की है.

बता दें कि फिलहाल DA और DR की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है. इस तरीके को ही बदलने की मांग संगठन के द्वारा की जा रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 24 Jun 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
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