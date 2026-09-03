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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीड्राइविंग लाइसेंस पर सरकार का नया नियम, अब कटेंगे Points, छिनेगा DL

ड्राइविंग लाइसेंस पर सरकार का नया नियम, अब कटेंगे Points, छिनेगा DL

केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और RC के लिए ग्रेडेड पॉइंट्स सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी होता है. लेकिन आज भी ऐसे वाहन चालक हैं, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं. अगर आप भी सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अब सावधान हो जाइये. क्योंकि अब ऐसे ही वाहन चालकों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा ग्रेडेड पॉइंट्स सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. 

नियम तोड़ना पड़ेगा भारी

बता दें कि इस सिस्टम की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

  • अगर अब कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके रिकॉर्ड में नेगेटिव पॉइंट्स जुड़ेंगे.
  • अगर पॉइंट्स तय की गई सीमा तक पहुंच जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.
  • अब जो ड्राइवर लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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नियम न तोड़ने वालों को मिलेगा फायदा

खास बात तो यह है कि जो लोग नियमों का पालन करेंगे, तो उन लोगों को फायदे भी हो सकते हैं जैसे...

  • ऐसे ड्राइवर जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, उन्हें इस सिस्टम का लाभ भी मिल सकता है.
  • ऐसे ड्राइवर जो गाड़ी को जिम्मेदारी के साथ चलाएंगे उनको इंश्योरेंस कंपनियों से इंसेंटिव मिल सकता है.
  • हालांकि, जो लोग ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
  • वहीं गंभीर या बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द तक किया जा सकता है.
  • सरकार का मकसद है कि सड़क पर वाहन ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाया जाए, ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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