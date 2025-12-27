घर लाए अंडे असली हैं या नकली? इन तरीकों से तुरंत करें पता

Egg Identifying Tips: आजकल खाने की चीजों को लेकर लोगों की चिंता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. मिलावट की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं और इसी बीच नकली अंडों को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं. अंडा ऐसी चीज है. जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है. बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिटनेस का ध्यान रखने वाले युवा इन सभी की डाइट में अंडा शामिल रहता है.

ऐसे में अगर अंडे की क्वालिटी पर ही शक हो जाए, तो चिंता होना स्वाभाविक है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मैसेज लोगों को और ज्यादा भ्रम में डाल देते हैं. इसलिए जरूरी है कि डरने के बजाय सही जानकारी रखी जाए और कुछ आसान तरीकों से खुद ही अंडों की जांच की जाए.

बाहरी बनावट से ऐसे पता कर सकते हैं

अंडा असली है या नहीं यह जानने के लिए आप उसकी बाहरी बनावट और वजन से भी पता कर सकते हैं. असली अंडे का छिलका थोड़ा खुरदुरा और मजबूत होता है. जबकि नकली अंडे का छिलका ज्यादा चिकना और हल्का लग सकता है. इसके बाद पानी वाला टेस्ट सबसे आसान तरीका माना जाता है. एक बर्तन में साफ पानी लें और अंडे को धीरे से डालें.

अगर अंडा सीधे नीचे चला जाता है. तो वह ताजा और असली है. अगर अंडा थोड़ा खड़ा हो जाए या ऊपर तैरने लगे. तो वह पुराना हो सकता है. पूरी तरह तैरने वाला अंडा खाने से बचना चाहिए. यह टेस्ट नकली से ज्यादा अंडे की ताजगी बताता है. लेकिन शुरुआत में चेक करने के लिए अच्छा तरीका है.

तोड़ने और पकाने के बाद इन बातों पर गौर करें

अंडे को तोड़ने के बाद उसकी पहचान और अच्छे से हो जाती है. असली अंडे की जर्दी गोल, उभरी हुई और सफेदी से अलग नजर आती है. सफेदी ज्यादा पतली होकर फैलती नहीं है. वहीं नकली अंडे में जर्दी जल्दी टूट जाती है और सफेदी पानी जैसी फैल सकती है. पकाने के दौरान भी फर्क समझ आता है. असली अंडे को उबालने पर जर्दी और सफेदी की बनावट सामान्य रहती है और कोई अजीब गंध नहीं आती.

अगर पकाते समय तेज केमिकल जैसी बदबू आए या टेक्सचर अजीब लगे. तो अंडा इस्तेमाल न करें. सबसे जरूरी बात यह है कि अंडे हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और बहुत ज्यादा सस्ते दाम देखकर लापरवाही न बरतें. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी आपको बेवजह के डर से भी बचाती है और सेहत भी सुरक्षित रखती है.

यह भी पढ़ें: ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात